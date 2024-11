DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Üblicherweise hat Bayer in seinem dritten Quartal mit Verlusten im Agrargeschäft zu tun, während das Pharmageschäft stark läuft. So erwarten es Analysten auch diesmal. Für den Konzern rechnen sie aber mit gut einem Fünftel weniger operativem Gewinn. Ursächlich dafür: das Pharmageschäft, wo sich die Umsatzverluste mit dem Bestsellermedikament Xarelto nach dem Wegfall des Patentschutzes durch neue Produkte nicht länger auffangen lassen. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz Konzern 10.113 -2% 11 10.342 -Pharmaceuticals 4.465 -2% 11 4.538 -Consumer Health 1.445 +2% 11 1.410 -Crop Science 4.148 -5% 11 4.365 EBITDA bereinigt Konzern 1.313 -22% 11 1.685 -Pharmaceuticals 1.189 -17% 11 1.438 -Consumer Health 333 +6% 11 313 -Crop Science -20 -- 11 -24 Ergebnis nach Steuern/Dritten -552 -- 11 -4.569 Ergebnis je Aktie Core 0,28 -26% 11 0,38 Durchschnittlicher Wechselkurs* 1,09 -- 7 1,06

* Euro/US-Dollar

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON (07:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23/24 ggVj Zahl 4Q22/23 Gesamtumsatz 3.968 -4% 20 4.149 Segmentergebnis 788 -25% 20 1.044 Segmentergebnis-Marge 19,9 -- 20 25,2 Ergebnis nach Steuern 510 -32% 20 753 Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,39 -32% 20 0,57 Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,46 -29% 20 0,65 Umsatz Automotive 2.203 +2% 20 2.162 - Green Industrial Power 493 -15% 20 582 - Power & Sensor Systems 854 -6% 20 912 - Connected Secure Systems 416 -15% 20 490 Ergebnis Automotive 544 -12% 20 617 - Green Industrial Power 92 -45% 20 166 - Power & Sensor Systems 101 -41% 20 172 - Connected Secure Systems 51 -43% 20 90

JUNGHEINRICH (07:40 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Auftragseingang 1.257 +6% 6 1.189 Umsatz 1.341 -2% 6 1.362 EBIT 107 +4% 6 103 EBIT-Marge 8,0 -- -- 7,6 Ergebnis vor Steuern 99 +7% 6 93 Ergebnis nach Steuern 72 +5% 6 68 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,70 +4% 5 0,67

1&1 (07:50 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 1.042 +0,3% 6 1.039 EBITDA 168 +5% 6 159 EBIT 104 -5% 6 110 Ergebnis nach Steuern 71 -3% 6 73 Ergebnis je Aktie 0,41 -2% 5 0,42

CANCOM (08:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 422 +1% 3 416 EBITDA 30 -15% 4 35 EBITDA-Marge 7,1 -- -- 8,4 Ergebnis nach Steuern/Dritten 9,8 -5% 3 10,3

JENOPTIK (07:35 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 279 +6% 12 264 EBITDA 56 +9% 12 51 EBITDA-Marge 20,1 -- -- 19,5 EBIT 38 +10% 10 34 Ergebnis nach Steuern 24 +12% 3 22

UNITED INTERNET (07:35 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 1.615 +3% 8 1.561 EBITDA 347 +7% 8 325 EBIT 193 +1% 6 190 Ergebnis vor Steuern 151 +2% 5 148 Ergebnis nach Steuern/Dritten 70 +10% 5 64 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,41 +5% 4 0,39

Weitere Termine:

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (15:00 PK)

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9M (13:00 Analystenkonferenz)

09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

09:00 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj 11:05 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: 13,3 Punkte zuvor: 13,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -84,4 Punkte zuvor: -86,9 Punkte - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,0%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 19.362,00 -0,7% E-Mini-Future S&P-500 6.024,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 21.207,25 -0,0% Nikkei-225 39.382,67 -0,4% Schanghai-Composite 3.428,08 -1,2% Hang-Seng-Index 19.827,01 -2,9% +/- Ticks Bund -Future 132,51 +11 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 19.448,60 +1,2% DAX-Future 19.490,00 +0,9% XDAX 19.415,24 +0,9% MDAX 26.997,20 +1,5% TecDAX 3.417,80 +1,1% EuroStoxx50 4.854,03 +1,1% Stoxx50 4.335,09 +1,1% Dow-Jones 44.293,13 +0,7% S&P-500-Index 6.001,35 +0,1% Nasdaq-Comp. 19.298,76 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,42 +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter positiv blicken Händler am Dienstag auf Europas Börsen. Der Fokus des Marktes dürfte sich voll auf die Berichtssaison richten, wo erneut eine Zahlenflut zu verarbeiten ist. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht an, nur auf die endgültigen Verbraucherpreise in Deutschland und den ZEW-Index wird geblickt. Beim DAX wird zunächst mit einer Stabilisierung rund um die 19.400er-Marke gerechnet.

Rückblick: Fester - Gestützt wurde die Stimmung von der andauernden Rekordjagd an der Wall Street, den weiter fallenden Ölpreisen und den nach der jüngsten Erholung stabilen Anleihen. "Die befürchteten Alptraumszenarien nach der US-Wahl sind sowohl an der Wall Street als auch in Frankfurt ausgeblieben", so CMC. Rohstoffaktien hinkten der Entwicklung am Gesamtmarkt hinterher und fielen um 1,1 Prozent. Hier herrschte Skepsis in Bezug auf die jüngsten Konjunktur-Maßnahmen in China. Belastend wirkte auch die Dollar-Stärke. Die Spekulation um ein mögliches Gebot von Moncler trieb Burberry weiter um. Die Aktie zog zunächst deutlich an, schloss letztlich aber mit kräftigen Abschlägen von 3,3 Prozent. Grund hierfür war ein Reuters-Bericht. Dort hieß es mit Verweis auf Kreise, dass sich Moncler nicht in Übernahmegesprächen befände.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Bei Continental wurden die Gewinnerwartungen im dritten Quartal übertroffen, die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr wurde nur wie erwartet etwas reduziert. Die höhere Marge überraschte im Handel positiv, die Aktien stiegen um 10,6 Prozent. Hannover Rück (+3,1%) hat zwar nicht mit allen Kennziffern die Prognosen getroffen, die Schaden-Kosten-Quote ist mit lediglich 88 Prozent aber noch etwas besser ausgefallen als erwartet. Bei Salzgitter ging es indes tief in die Verlustzone, die Titel reagierten volatil und schlossen letztlich mit Abgaben von 3,3 Prozent. Die Übernahmespekulation dürfte in den kommenden Wochen der Haupttreiber sein. Thyssenkrupp verloren 2,2 Prozent, auch belastet von der Schwäche im Rohstoffsektor. Evotec haussierten um 16,8 Prozent. Im Handel machten Übernahmespekulationen die Runde. Die Private Equity Gruppe Triton hat die Beteiligung an dem Biotechunternehmen auf rund 10 Prozent ausgebaut.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Cancom stand im nachbörslichen Handel am Montag unter Abgabedruck. Der IT-Dienstleister senkt aufgrund gestiegener Unsicherheiten seine Jahresprognosen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 9,0 Prozent tiefer getaxt. Die Baywa-Aktie reduzierte sich um 1,5 Prozent. Der Finanzaufsicht Bafin liegen nach eigenen Angaben konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Baywa gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Zu Wochenbeginn hat sich die Rekordjagd fortgesetzt. Im frühen Handel markierten Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Allzeithochs. Anschließend ging den Indizes aber etwas die Puste aus und sie kamen von den Tageshochs zurück. Der Fokus dürfte sich im Wochenverlauf den US-Konjunkturdaten zuwenden - vor allem Daten zur Inflation, hieß es. Die Aktien der Kryptobörse Coinbase legten im Sog des Bitcoin-Anstiegs um 20 Prozent zu. Für die Tesla-Aktie ging es um 9,2 Prozent aufwärts. Im Verlauf wurde ein neues Jahreshoch markiert. Tesla-Gründer und -CEO Elon Musk hat Trump während des Wahlkampfs nach Kräften unterstützt. Das könnte ihm nach Trumps Amtsantritt nützen. Dagegen knickten die Papiere von AbbVie um 12,6 Prozent ein. In der klinischen Phase-2-Studie verfehlte der Medikamentenkandidat Emraclidin zur Behandlung von Schizophrenie das Hauptziel. Boeing verloren 1,8 Prozent. Der US-Flugzeughersteller verliert nach weniger als einem Jahr auf dem Posten seine oberste Qualitätsmanagerin.

USA - ANLEIHEN (Freitag, 8.11.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,26 +6,6 4,19 -16,4 5 Jahre 4,19 +1,3 4,18 19,1 7 Jahre 4,25 -0,8 4,26 27,8 10 Jahre 4,30 -3,5 4,34 42,3 30 Jahre 4,47 -6,7 4,53

Der geldpolitische Ausblick bleibe nach den Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell im Nachklapp auf die Leitzinssenkung des Vortages vage, hieß es mit Blick auf den uneinheitlichen Rentenmarkt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0637 -0,2% 1,0657 1,0649 -3,7% EUR/JPY 163,48 -0,2% 163,83 163,86 +5,1% EUR/CHF 0,9377 -0,1% 0,9385 0,9369 +1,1% EUR/GBP 0,8292 +0,1% 0,8280 0,8274 -4,4% USD/JPY 153,70 -0,0% 153,74 153,89 +9,1% GBP/USD 1,2828 -0,3% 1,2871 1,2871 +0,8% USD/CNH 7,2472 +0,3% 7,2271 7,2299 +1,7% Bitcoin BTC/USD 88.592,25 +0,6% 88.091,95 84.511,75 +103,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt baute der Dollar seine Gewinne weiter aus. Der Dollar-Index gewann 0,5 Prozent. Der Euro fiel deutlich unter 1,07 Dollar. Anleger setzen darauf, dass die Inflation unter einer Regierung Trump steigen wird, wodurch wiederum der Spielraum der US-Notenbank für Zinssenkungen beschränkt würde, sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Zwar werde am Markt noch immer eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bis zum Jahresende eingepreist, allerdings mit geringerer Wahrscheinlichkeit, fügte sie hinzu. Anleger dürften vor diesem Hintergrund ihr Augenmerk verstärkt auf Inflationsdaten richten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,82 68,04 -0,3% -0,22 -4,1% Brent/ICE 71,61 71,83 -0,3% -0,22 -4,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der feste Dollar belastete die Ölpreise. Dazu kam die Befürchtung eines Überangebots. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um bis zu 3,1 Prozent. Das am Freitag beschlossene chinesische Schulden-Swap-Programm zur finanziellen Stärkung der Lokalregierungen wurde von Beobachtern als ungeeignet erachtet, um die Nachfrage zu steigern, denn es enthält keine echten Stimuli. Dazu schwächt sich Hurrikan Rafael in den USA ab, so dass die vorübergehend stillgelegten Ölförderanlagen in der betroffenen Region bald wieder den normalen Betrieb aufnehmen dürften.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.606,80 2.619,23 -0,5% -12,44 +26,4% Silber (Spot) 30,31 30,69 -1,3% -0,38 +27,5% Platin (Spot) 956,10 965,63 -1,0% -9,53 -3,6% Kupfer-Future 4,20 4,23 -0,8% -0,03 +6,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis rutschte auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 2,3 Prozent auf 2.622 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf den starken Dollar und die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen am US-Anleihemarkt. Alle Augen richten sich nun auf die Inflationsdaten und Aussagen der Federal Reserve zur Lockerung der Geldpolitik, hieß es. Höhere Zinssätze zur Eindämmung der Inflation dämpfen die Attraktivität von unverzinslichen Edelmetallen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BRENNTAG

hat im dritten Quartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und auch weniger als am Markt erwartet. Die im August gesenkte Prognose bestätigte der-Konzern. Für den Rest des Jahres rechne Brenntag mit andauernd herausfordernden geopolitischen, makroökonomischen und operativen Rahmenbedingungen.

Die Zahlen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 4.069 -0,5% 4.139 +1,2% 4.088 Rohertrag 1.019 +1,9% 1.022 +2,2% 1.001 Operatives EBITDA 371 -2,7% 382 +0,2% 381 Operatives EBITA 281 -7,1% 294 -2,9% 303 Ergebnis nach Steuern/Dritten 118 -33% 162 -8,3% 176 Ergebnis je Aktie 0,82 -31% 1,11 -5,9% 1,18

SIEMENS ENERGY

Die Windkrafttochter Siemens Gamesa hat einen Großauftrag von Iberdrola erhalten. Die Scottishpower-Einheit des spanischen Versorgers hat Windkraftanlagen im Wert von über 1 Milliarde Pfund bestellt.

BAYWA

Der Finanzaufsicht Bafin liegen nach eigenen Angaben konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Baywa gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Daher wurde am 29. Oktober 2024 eine Prüfung des Konzernabschlusses der BayWa Aktiengesellschaft zum Stichtag 31. Dezember 2023 und des zugehörigen Konzernlageberichts angeordnet.

KWS SAAT

ist dank eines soliden Getreidegeschäfts und früher Verkäufe von Zuckerrübensaat mit einem deutlichen Umsatzwachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 247 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 17 Prozent. Der operative Verlust (EBIT) verringerte sich auf 37,4 von 46,4 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 41 Millionen Euro nach 55 Millionen im Vorjahr.

CANCOM

Der IT-Dienstleister senkt aufgrund gestiegener Unsicherheiten, konkret der politischen Rahmenbedingungen, seine Jahresprognosen. Insbesondere im vierten Quartal erwirtschaftet Cancom üblicherweise einen wesentlichen Teil seines Geschäfts mit Auftraggebern der öffentlichen Hand und Kunden des Mittelstands. Aber durch die jüngsten Veränderungen sieht der Vorstand Auswirkungen auf das Investitionsverhalten dieser Kundengruppen. Hinzu kommen laut Cancom weiter die angespannte geopolitische und makroökonomische Lage. Beim Umatz 2024 schätzt Cancom nun einen Wert zwischen 1,65 und 1,75 (bisher 1,75 bis 2,0) Milliarden Euro, beim Rohertrag werden 640 bis 710 (bisher 640 bis 740) Millionen Euro und beim EBITDA 112 bis 130 (bisher 130 bis 155) Millionen Euro erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2024 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.