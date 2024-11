Bernstein rät zum Krypto-Kauf: Solana erreicht neues Dreijahreshoch und überschreitet 100-Milliarden-US-Dollar-Marke. Optimismus nach dem Trump-Sieg treibt den Kursanstieg.Das renommierte Investmenthaus Bernstein empfiehlt nach Donald Trumps jüngstem Wahlsieg eine schnelle Investition in Krypto. Bitcoin durchbrach mit über 87.000 US-Dollar einen neuen Rekord und befeuert damit einen deutlichen Anstieg im gesamten Krypto-Markt. Bernstein-Analysten ermutigen Anleger, sofort in eine Reihe digitaler Vermögenswerte zu investieren, darunter BTC, ETH und Solana. Solana steigt auf Dreijahreshoch und knackt 100-Milliarden-Dollar-Marke Solana erreichte am Wochenende mit einem Preis von 214 Dollar das …