München/Leipzig (ots) -Er ist der treueste Unterstützer von José Carreras: Klaus Meine, Frontman der legendären Scorpions, stand bereits bei der 1. Gala am 22. Dezember 1995 gemeinsam mit dem Welt-Tenor auf der Bühne und wird auch bei der 30. José Carreras Gala am 12. Dezember 2024 in Leipzig dabei sein und Spenden am prominent besetzen Telefonpanel sammeln."José Carreras ist einer der größten Tenöre unserer Zeit. Er ist ein großartiger Mensch mit einem großen Herzen, der auch durch schwere Zeiten gegangen ist. Das persönliche Schicksal von José Carreras hat mich sehr berührt. Ich wollte einen kleinen Beitrag leisten für das große Ziel, Leukämie für jeden heilbar zu machen", erinnert sich Klaus Meine an seinen ersten Gala-Einsatz. Es folgten weitere Benefiz-Auftritte in den Jahren 1996, 2000, 2002, 2009, 2014 und 2016. Seit 2009 ist der weltweit gefeierte Rockstar außerdem Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung.Klaus Meine: "Die Gala ist jedes Mal total emotional und sehr berührend. Die vielen Millionen Euro, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesen drei Jahrzehnten gespendet haben, sind ein wichtiger Beitrag, um medizinische Forschung und Sozialprojekte zu unterstützen. José Carreras hat mit seiner Gala eine feste Größe im deutschen Fernsehen geschaffen, und er ist immer noch hoch engagiert, seine Mission voranzubringen. Dieses Lebenswerk ist einfach großartig. Es ist deshalb eine Ehre für mich, bei der Jubiläumsgala dabei zu sein und José Carreras weiter zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf Leipzig und das Leipziger Publikum."Dass niemand vor Leukämie oder einer anderen schweren Erkrankung gefeit ist, musste auch Klaus Meine erfahren. Im September 2014 verstarb der langjährige Manager und Freund der Scorpions, Peter Amend, an Leukämie. Bei der José Carreras Gala 2014 erinnerte Klaus Meine an diesen engen Wegbegleiter und widmete Peter Amend seinen Auftritt. "Gemeinsam mit José Carreras an diesem Abend,Wind of Change' zu performen, war sehr bewegend und für mich tief emotional", erinnert sich Meine.Über die Jahrzehnte seien die Künstler, die José Carreras regelmäßig unterstützen, zu einer tatkräftigen und kraftvollen Gemeinschaft geworden, berichtet Klaus Meine: "Uns alle vereint der Gedanke, dass es eine große Ehre ist, José bei seinem Kampf gegen die Leukämie zu unterstützen. Bei der Gala trifft man ehemalige Patienten, die die Krankheit überwunden haben, und das macht Hoffnung. Es gibt eine Chance auf Heilung."Neben Klaus Meine werden zahlreiche prominente Künstlerinnen und Künstler José Carreras Spenden-Panel unterstützen. Bereits zugesagt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Felix Brych, Marisa Burger, Marwa Eldessouky, Ronja Forcher, Francis Fulton-Smith, Sven Hannawald, Peter Hardenacke, Fabian Kahl, Susanne Klehn und Kamilla Senjo, sowie die Botschafter der Stiftung Matthias Killing und Jürgen Tonkel.Die 30. José Carreras Gala wird am Donnerstag, 12. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr vom MDR live aus der Media City in Leipzig übertragen. An der Seite von Gastgeber José Carreras werden auch in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung, Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig, durch den großen Benefiz-Abend führen. Für den guten Zweck treten Rainhard Fendrich, Michael Patrick Kelly und Revolverheld sowie viele weitere internationale und nationale Künstlerfreunde von José Carreras auf.Weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer auf der Bühne am Spendenpanel werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDie José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits circa 245 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.500 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.Wer mehr erfahren möchte:- Website: www.carreras-stiftung.de- Facebook: jose carreras leukaemie-stiftung (https://www.facebook.com/josecarrerasleukaemiestiftung)- Instagram: josecarrerasleukaemiestiftung- YouTube: José Carreras Leukämie Stiftung (https://www.youtube.com/channel/UC0vC6N-49ucdPTbRwMSDrHw)Wer helfen möchte:Online-Spenden: https://carreras-stiftung.de/spenden/Spenden-Telefonhotline: 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Netz: 0,06 EUR; aus dem Ausland abweichend)Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 BIC: DRESDEFF700