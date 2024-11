Okens Domains verdreifacht Serviceangebot, um sein digitales Territorium für iGaming-Anbieter mithilfe der souveränen Techniklösungen von Ilkari zu verteidigen

Ilkari, das erste wirklich souveräne Technologieunternehmen, gab heute die Übernahme des globalen Domain-Registrars Okens Domains auf dem Sigma Summit Europe bekannt. Der Abschluss der Transaktion wird im Verlauf des vierten Quartals 2024 erwartet. Das Führungsteam von Ilkari übernimmt die Führung von Okens Domains.

Okens Domains ist ein führender Domain-Registrar-Dienst für die iGaming- und Affiliate-Publishing-Märkte. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, darunter maßgeschneidertes Brokerage, Suche nach abgelaufenen Domains, globale Domainregistrierungen, Schutz und Management, eine Domainlückenanalyse sowie eine fortschrittliche API-Lösung. Das im Jahr 2022 gegründete Unternehmen Okens Domains ist im Jahresvergleich um 14% gewachsen und verfügt nun über mehr als 200 Top Level Domains zur Gewährleistung einer globalen Abdeckung.

Die Investition von Ilkari in Okens Domains ist Teil der strategischen Mission des Unternehmens, souveräne Technologielösungen in wichtige vertikale Märkte zu liefern: iGaming-Anbieter, FinTech-Unternehmen, IT-Integratoren und globale Unternehmen sowie Marken, die die Kontrolle über ihre Daten übernehmen wollen.

"Unsere Übernahme von Okens Domains ist Teil unserer langfristigen strategischen Mission, souveräne Technologie auf den Markt zu bringen", so Shane Paterson, CEO von Ilkari. "Ilkari bietet Unternehmen und Betreibern Privatsphäre und Kontrolle über ihre Daten, damit iGaming-Unternehmen immer einen Schritt voraus sind."

Über Ilkari

Ilkari gibt Unternehmen die Kontrolle über ihre digitalen Assets und ermöglicht es ihnen, mit unseren branchenweit ersten End-to-End-Souveränitätslösungen Datenhoheit zu ihren Bedingungen aufzubauen. Unsere branchenführende souveräne Technologie arbeitet in einem hyperprivaten Maßstab. Sie bietet Datenschutz und Kontrolle über Ihren Datenfluss und stellt sicher, dass unsere Kunden jederzeit wissen, wo sich ihre Daten befinden und wie darauf zugegriffen wird.

Ilkari macht Ihre Datenanforderungen mit einem privat geführten Rechenzentrum in der Freihandelszone Bogotá in Tocancipá (Kolumbien) zukunftssicher. Das Rechenzentrum erreichte als erstes in Kolumbien den DCOS (Data Centre Operations Standard) Maturity Level 3, ist nach TIA-942 C Rated-3 zertifiziert und bietet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und betriebliche Flexibilität. Darüber hinaus bieten wir Colocation-Dienste in unserem eigens errichteten Rechenzentrum, eine souveräne Cloud und die Registrierung von Top-Level-Domains an und schaffen so eine souveräne Umgebung für den Beginn Ihrer digitalen Reise. Ilkari ist ein privat geführtes und profitables Startup mit Sitz in Dublin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ilkari.tech.

