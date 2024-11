München (ots) -Die neunte Ausgabe des Ernesto Illy International Coffee Award steht kurz bevor. Einmal im Jahr ehrt illycaffé mit dieser Auszeichnung die besten Kaffeebäuer:innen weltweit und würdigt dabei Länder, die durch die Kombination von Qualität und Nachhaltigkeit besonders hervortreten. Dafür lädt illycaffé neun internationale Illustrator:innen ein, ein Poster für jedes der neun Finalistenländer zu gestalten. Durch die künstlerische Sprache, sorgfältig ausgewählte grafische Elemente und eine lebendige Farbpalette möchte illycaffé die tief verwurzelten Werte und die kulturelle Essenz jedes Landes ausdrücken, die in der Kaffeeproduktion verwoben sind. Die neun Finalist:innen des Ernesto Illy International Coffee Award 2024 sind Costa Rica, Äthiopien, Brasilien, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indien, Nicaragua und Ruanda. Jede Illustratorin und jeder Illustrator hat mit seinem unverwechselbaren Stil ein Poster gestaltet, das die Landschaft und Traditionen des jeweiligen Landes sowie die Aromatik und den Geist seines Kaffees einfängt. Die in New York ansässige Illustratorin Lauren Martin lässt sich von Costa Ricas berühmter Flora und Fauna inspirieren, während die Berliner Künstlerin Natascha Baumgärtner Äthiopiens üppige Landschaften einfängt. Die junge amerikanische Illustratorin Haley Tippmann stellt einen ruhigen Moment der Kontemplation an Nicaraguas Küste dar, in ihrem lebendigen, farbenfrohen Stil, der von natürlichen Elementen und warmen Kaffeenoten geprägt ist. Die britische Illustratorin Alice Brisland huldigt Ruanda mit einer detaillierten, sanft getönten Landschaft, die eine beruhigende Atmosphäre vermittelt. Im Gegensatz dazu lässt Cosmo Danchin-Hamard in seiner fast cartoonartigen Darstellung der indischen Architektur Wärme, Gewürze und Surrealismus lebendig werden und bringt zugleich die kräftigen Aromen des indischen Kaffees zur Geltung. Die brasilianische Künstlerin Camila Rosa hebt die langjährige Kaffeekultur Brasiliens hervor, indem sie das Bild einer Frau in den Vordergrund stellt, die eine Tasse Kaffee in der Hand hält. Der junge Designer Marcello Velho fängt die ikonischen Vulkangipfel der Cordillera de Apaneca in El Salvador ein und zeigt eine friedliche Szene, in der ein Bauer die Früchte seiner Arbeit genießt. Schließlich lassen der argentinische Illustrator Sebastian Ariel Curi, bekannt für seine markanten Linien und großen Figuren, und die Illustratorin Nina Dzyvulska mit ihrem spielerischen Stil die Landschaften, Menschen und Rituale von Guatemala bzw. Honduras lebendig werden. Diese Illustrationen werden auf den Social-Media-Profilen von illycaffé und den beteiligten Künstler:innen veröffentlicht und zeigen, wie Atmosphären, Kulturen und Geschmacksnoten durch Kunst und Schönheit gefeiert werden.Pressekontakt:THINK INC. Communications GmbH, dvg@thinkinc.de,+49-(0)89-72 46 76-23Original-Content von: illycaffé S.p.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156803/5906520