Bern (ots) -Atupri begrüsst in der Geschäftsleitung Nina Babst als Verantwortliche für den Bereich Marketing und Vertrieb sowie Fabian Kollros als Leiter Digitalisierung und Operations. Während Fabian Kollros seine Rolle bereits seit September ausübt, tritt Nina Babst ihre Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung Anfang November an.Mit diesen Neubesetzungen setzt Atupri klare Zeichen für die strategische Weiterentwicklung der Kernbereiche Marketing und Vertrieb sowie Digitalisierung und Operations. Nina Babst und Fabian Kollros bringen umfassende Erfahrung und Expertise in ihren jeweiligen Fachgebieten mit und werden mit innovativen Ansätzen die Position von Atupri im Markt weiter stärken. Mit der Ernennung von Nina Babst und Fabian Kollros ist die Geschäftsleitung der Atupri Gesundheitsversicherungen AG wieder komplett: Caroline Meli ist seit September 2024 CEO und Clément Dupin hat seit Mai 2023 die Rolle des CFO inne."Mit Nina Babst und Fabian Kollros gewinnen wir zwei unternehmerische und charismatische Persönlichkeiten mit langjähriger Führungserfahrung sowie ausgeprägter Expertise in digitaler Transformation, IT, Marketing, Vertrieb und effizienter Leistungsverarbeitung", sagt Caroline Meli, CEO von Atupri. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen die Zukunft von Atupri zu gestalten und unsere Gesundheitsversicherung weiterzuentwickeln."Nina Babst, Leiterin Marketing und VertriebNina Babst (42) tritt als Leiterin Marketing und Vertrieb die Nachfolge von Caroline Meli an. Zuletzt war Nina Babst Leiterin Marketing und Mitglied der Direktion bei der Mobiliar, wo sie mit ihren rund 60 Mitarbeitenden das strategische und operative Marketing sowie die Markenführung verantwortete. Ihre berufliche Laufbahn startete sie bei der Swisscom, wo sie in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Marketing und Produktentwicklung tätig war. Nina Babst hat einen Masterabschluss in Business Administration der Universität Bern. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Söhnen und wohnt mit ihrer Familie in Liebefeld."Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Marketing einzubringen und gemeinsam mit dem Team die Marke Atupri weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden noch besser zu erreichen und den bestmöglichen Service zu bieten", sagt Nina Babst.Fabian Kollros, Leiter Digitalisierung und OperationsFabian Kollros (51) leitet die Bereiche Digitalisierung und Operations und hat die Nachfolge von Roger-Noël Beck angetreten, der die Bereiche bisher als externer Mitarbeiter ad interim führte. Zuletzt war Fabian Kollros Leiter Customer und Service Management und Mitglied der Geschäftsleitung der SWISS TXT AG, einer Tochtergesellschaft der SRG SSR. Seine berufliche Erfahrung umfasst leitende Positionen bei der Post, PostFinance und Swisscom, wo er sich vor allem auf Change-Management, Technologie und Geschäftsoptimierung konzentrierte. Fabian Kollros hat ursprünglich das kantonale Lehrerseminar in Luzern absolviert, ist eidg. dipl. Verkaufsleiter, verfügt über einen EMBA in General Management und hat sich u. a. im Bereich Digital Business weitergebildet. Er lebt mit seiner Familie in Uetendorf, ist verheiratet und Vater von drei Töchtern."Die digitale Transformation ist eine grossartige Chance für Atupri, noch effizienter zu arbeiten und unseren Kundinnen und Kunden ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. Ich freue mich darauf, mit meinem Team diesen Wandel aktiv zu gestalten", so Fabian Kollros.Atupri dankt Roger-Noël Beck herzlich für seine Verdienste, insbesondere rund um die erfolgreiche Inbetriebnahme der modernisierten und zukunftsfähigen IT-Systemlandschaft. Die Gesundheitsversicherung freut sich, ihn weiterhin als externen Mitarbeiter im Team zu haben.Über AtupriAtupri Gesundheitsversicherung AG ist eine Schweizer Gesundheitsversicherung mit rund 180'000 Versicherten und Hauptsitz in Bern. Atupri bietet moderne und innovative Versicherungsmodelle in der Grund- und Zusatzversicherung an, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kundinnen und Kunden orientieren. Mit Fokus auf digitale Gesundheitslösungen, persönlichen Service und Prävention gestaltet Atupri die Gesundheitsversorgung einfach und zugänglich. Unter dem Motto "Gesund ist, was dir guttut" fördert Atupri die Eigenverantwortung und unterstützt Menschen dabei, ihren eigenen gesunden Weg zu finden. Weitere Informationen unter atupri.ch.BildmaterialFotos der Geschäftsleitung sowie Einzelporträts Nina Babst und Fabian Kollros (https://a.storyblok.com/f/253863/x/48d58d5189/mm-12-09-24.zip)Atupri Logo (https://a.storyblok.com/f/253863/x/32f0158e33/logo-atupri.zip)Für ein Interview und weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Tom Wyss, Leiter Unternehmens- und Marketingkommunikation:Zieglerstrasse 293001 Bern+41 31 555 08 98tom.wyss@atupri.chatupri.chOriginal-Content von: Atupri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008642/100925691