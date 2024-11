Am Dienstag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt einen schwächerer Start ab. Der DAX dürfte dabei gemäß der vorbörslichen Indikation um 0,79 Prozent auf 19.295 Punkte nachgeben. Trotz eines temporären Anstiegs in Richtung des Rekordhochs von 19.675 Punkten am Vortag, sieht sich der DAX nun erneut Abwärtsbewegungen gegenüber. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Uneinheitliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...