Wien (ots) -Die Rocksolid Estate AG etabliert sich als Vorreiter in der Tokenisierung von Immobilieninvestments und setzt damit neue Maßstäbe im Immobiliensektor. Mit Sitz in Wien implementiert das Unternehmen modernste Blockchain-Technologien, um Investitionen in Gewerbeimmobilien zu optimieren. Im Zentrum dieser Innovation steht der ROC Token, ein einzigartiger Security Token gemäß dem ERC-1400-Standard, der den Anlegern umfassende Vorteile bietet.Der ROC Token: Eine umfassende InvestmentlösungEin bemerkenswertes Merkmal der Rocksolid Estate AG ist der ROC Token, der unmittelbar mit dem Wert aller Immobilien des Unternehmens verknüpft ist. Dies bedeutet, dass jeder Token-Inhaber von der Wertentwicklung aller Rocksolid Immobilien profitiert. Darüber hinaus ermöglicht der ROC Token den Anlegern, an Unternehmensentscheidungen durch sogenannte "Voting Rights" teilzuhaben. "Mit dem ROC Token können Sie ab 100 Euro in die Gewerbeimmobilien der Rocksolid Estate AG investieren, die von Anfang an Renditen erzielen," erläutert Sebastian Arnezeder, CEO der Rocksolid Estate AG. Diese innovative Herangehensweise fördert eine partizipative Unternehmenskultur, die Transparenz und Mitbestimmung in den Vordergrund stellt.Sicherheit und Transparenz durch Blockchain-TechnologieDie Blockchain-Technologie bietet durch ihre dezentrale und unveränderliche Struktur maximale Sicherheit und Transparenz. Rocksolid Estate AG nutzt diese Technologie, um den Investitionsprozess sicherer und nachvollziehbarer zu gestalten. Transaktionen werden effizient abgewickelt und die Integrität der Daten gewährleistet. "Diese Innovation bietet eine breite Risikodiversifizierung, das Potenzial für monatliche Dividendenauszahlungen und eine mögliche Wertsteigerung des Tokens selbst," so Arnezeder weiter. Dies stellt sicher, dass Anleger in eine vertrauenswürdige und transparente Umgebung investieren können. Mehr über die Sicherheitsvorteile der Blockchain-Technologie und wie es funktioniert, erfahren Sie auf Rocksolid Estate (https://rocksolidestate.com/wie-es-funktioniert/).Nachhaltigkeit und Effizienz durch TokenisierungDie Symbiose von Blockchain und tokenisierten Immobilieninvestments trägt nicht nur zur Effizienz, sondern auch zur Nachhaltigkeit bei. Die Tokenisierung ermöglicht eine breitere Beteiligung und erleichtert den Zugang zu Kapital für nachhaltige Projekte. Rocksolid Estate AG nutzt diese innovative Methode, um nachhaltige Immobilienprojekte zu realisieren und somit einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Zukunft zu leisten.Demokratisierung des ImmobilienmarktsDie Tokenisierung von Immobilien öffnet den Markt für ein breites Publikum und senkt die Eintrittsbarrieren erheblich. Investoren können bereits mit kleinen Beträgen Anteile an Immobilieninvestments erwerben und so von der Wertentwicklung profitieren. Dies fördert eine Demokratisierung des Immobilienmarkts, die vorher aufgrund hoher Kosten und komplexer Prozesse undenkbar war. "Der ROC Token gewährt umfangreiche Mitbestimmungsrechte," betont Arnezeder. Rocksolid Estate AG setzt sich dafür ein, diesen Wandel voranzutreiben und den Immobilienmarkt zugänglicher zu gestalten.Mehr dazu unter: https://youtu.be/oqRQaYweBRQDie Rocksolid Estate AG steht an der Spitze einer neuen Ära im Bereich der Immobilieninvestments. Durch die Nutzung von Blockchain-Technologie und die Einführung des ROC Token schafft das Unternehmen eine transparente, sichere und zugängliche Plattform für Investoren. Diese Innovationen fördern nicht nur die Effizienz und Sicherheit von Immobilieninvestitionen, sondern tragen auch zur Demokratisierung und Nachhaltigkeit des Marktes bei. Erfahren Sie mehr über diese zukunftsweisenden Ansätze auf rocksolidestate.com.Pressekontakt:Rocksolid Estate AGinfo@rocksolidestate.comwww.rocksolidestate.comOriginal-Content von: Rocksolid Estate AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174810/5906569