Die Deutsche Telekom verzeichnet im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen signifikanten Rückgang ihrer TV-Kundenbasis. Infolge des Wegfalls des sogenannten Nebenkostenprivilegs sank die Zahl der TV-Kunden um etwa 2,2 Millionen auf 8,9 Millionen. Dieser Einbruch übertrifft den Verlust des Vorquartals deutlich, als die Kundenzahl um rund 0,7 Millionen zurückging. Trotz dieser Herausforderung zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, sein Ziel zu erreichen, die Hälfte der ursprünglich 8,5 Millionen betroffenen Mieter-Kunden zu halten.

Aktienrückkaufprogramm schreitet voran

Parallel zu den Entwicklungen im TV-Segment setzt die Deutsche Telekom ihr Aktienrückkaufprogramm fort. In der Woche vom 4. bis 8. November 2024 wurden insgesamt 1.789.512 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 28,2832 Euro erworben. Seit Beginn des Programms am 2. September 2024 hat das Unternehmen bereits 15.326.725 Aktien zurückgekauft. An der Börse zeigt sich die Telekom-Aktie robust und notierte zuletzt mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 28,77 Euro, nahe ihrem 52-Wochen-Hoch.

