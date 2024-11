© Foto: DALL*E

Der Krypto-Bullenmarkt ist da, so die Analysten von Bernstein, dessen Botschaft an die Anleger klar ist: "Kaufen Sie alles, was Sie können." Bernstein-Analysten haben am Montag ihre sehr bullishe Haltung gegenüber dem Kryptowährungssektor dargelegt, was in erster Linie auf ein günstiges regulatorisches Umfeld zurückzuführen ist, das unter der Regierung des designierten Präsidenten Donald Trump erwartet wird. "Wir erwarten unter Trump ein kryptofreundliches regulatorisches Umfeld, beginnend mit einer kryptofreundlichen SEC", so die Analysten unter der Leitung von Gautam Chhugani in einer Mitteilung. "Die Mitarbeiter in Trumps Übergangsteams sind ausdrücklich kryptofreundlich", fügten sie …