Lohne (ots) -Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, steht die schönste Zeit des Jahres vor der Tür. Mit fantasiereichen Bastel- und Backideen wird die Weihnachtszeit zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ganz besonders die Adventssonntage sind die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit der Familie, alte Traditionen zu pflegen und neue entstehen zu lassen. Statt der klassischen Lebkuchenhäuser bringt der Lebensmittelhersteller leif in diesem Jahr eine besondere Idee für alle Waffel-Liebhaber und Bastelfans: das winterliche Waffelhäuschen. Mit dieser einfach umsetzbaren Idee lassen sich die frisch gebackenen Waffeln von leif in ein charmantes Häuschen verwandeln, das nicht nur optisch ein Highlight ist, sondern auch wunderbar schmeckt. Ob als dekorativer Hingucker auf dem Adventstisch oder als originelles Mitbringsel für Freunde und Familie - das Waffelhäuschen lädt dazu ein, Kreativität und Genuss zu vereinen.Mit wenigen Zutaten und einer einfachen Anleitung verwandeln sich die köstlichen leif Waffeln im Handumdrehen in ein zauberhaftes Häuschen. Das Grundgerüst bilden knusprige Waffeln von leif. Die nach dem Backen vollständig auskühlen müssen und anschließend in die gewünschte Form geschnitten werden. Insgesamt werden sieben rechteckige Waffeln benötigt, damit sie die notwendige Stabilität erhalten. Für gleichmäßige Bauelemente kann man eine Schablone aus Papier verwenden, um die Waffeln präzise zuzuschneiden.Ein kreativer Bauplan für süße HäuschenEin Zuckerguss aus Eiweiß und Puderzucker dient bei der Kreation als Kleber und kann nach Belieben auch mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden, um eine besonders festliche Optik zu erzielen. Nun beginnt der Bau des Häuschens: Die zugeschnittenen Waffeln werden mit dem Zuckerguss zu einem stabilen Grundgerüst zusammengefügt. Zunächst werden die Seitenwände errichtet und gut trocknen gelassen, bevor das Dach aufgesetzt und mit Zuckerguss fixiert wird. Es ist wichtig, dass der Giebel gut abschließt, damit das Dach sicher hält.Sobald das süße Bauwerk getrocknet und ausgehärtet ist, beginnt der kreative Teil: das Dekorieren. Mit Streudekoration, Zuckerperlen oder Schokoladendekor kann das Häuschen individuell verziert werden - der Fantasie werden dabei keine Grenzen gesetzt.Ein süßes Vergnügen für Groß und KleinDas Waffelhäuschen von leif ist mehr als nur ein Rezept: es ist ein Erlebnis, das die ganze Familie zusammenbringt - sowohl beim Backen, Bauen als auch beim Verzieren. Gemeinsam wird ein kleines, essbares Kunstwerk geschaffen, dass nicht nur ein optischer Hingucker ist, sondern auch auf jeder Festtagstafel für Begeisterung sorgt und Kinderherzen höherschlagen lässt.Mit Bastelideen will leif die Freude am Backen und Dekorieren fördern und gleichzeitig zeigen, wie einfach es ist, aus wenigen Zutaten etwas ganz Besonderes zu kreieren. Der Waffelteig von leif ist ideal für Hobbybäcker und Familien, die zusammen kreativ werden und eine genussvolle Weihnachtswerkstatt eröffnen möchten.Über leifDie leif-Genuss GmbH ist ein deutscher Lebensmittelhersteller, der sich auf süße Klassiker und herzhafte Gerichte mit Ei spezialisiert hat. Im Sortiment des Unternehmens befinden sich Waffel- und Pancake-Teige sowie Rührei - und seit neuestem mit dem pflanzenbasierten Rührei auch eine vegane Alternative. Die Mission des Unternehmens bleibt es, Genuss und den Spaß am Kochen untrennbar miteinander zu verbinden. Die Zubereitung der leckeren Gerichte wird zum Kinderspiel. Denn die hochwertigen Produkte sind aufgrund ihrer feinen Rezeptur absolut gelingsicher, sodass auch Kochanfänger im Handumdrehen Genussmomente schaffen können. Die Gerichte können zudem individuell nach Lust und Laune verfeinert werden. Der eigenen Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Damit werden die praktischen Gerichte nicht nur zum Frühstück, sondern auch zum Mittagessen und Abendbrot kombinierbar.Pressekontakt:Selina KösterPR & ProjektmanagerinPUNKT Gesellschaft für Public Relations mbHVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: +49 40 853760-16E-Mail: skoester@punkt-pr.dewww.punkt-pr.deAmtsgericht Hamburg, HRB 47 706Geschäftsführer: Siegmund Kolthoff, Benjamin KolthoffUst.-IdNr.: DE118591845Original-Content von: leif Gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163567/5906621