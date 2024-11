Lemongrass Communications AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Die Personalberatungsfirma Chaberton Partners investiert in Ganci Partners und forciert die Marktführerschaft in der Schweiz



12.11.2024 / 10:00 CET/CEST





Die Personalberatungsfirma Chaberton Partners investiert in Ganci Partners und forciert die Marktführerschaft in der Schweiz

Highlights

Chaberton Partners investiert eine Mehrheitsbeteiligung in Ganci Partners

Durch diesen strategischen Schritt entsteht eine der drei führenden Personalberatungen in der Schweiz für Executive Search

Die Transaktion stärkt die unangefochtene #1 unter den Personalberatungen in der französischsprachigen Schweiz

Das neue Unternehmen verdoppelt seine Grösse im Bereich der Personalberatung in Europa

Zum Portfolio gehört auch das führende Assessment-Center für Führungskräfte Novelia

Das Unternehmen plant, sein Wachstum in den europäischen Kernmärkten weiter zu beschleunigen

Lugano/Lausanne, 12. November 2024 - Chaberton Partners, eine der führenden europäischen Personalberatungsfirmen mit Sitz in der Schweiz, gab heute bekannt, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an Ganci Partners, einer führenden Board Advisory, Exectuive Search- und Assessmentfirma mit Sitz in Lausanne, Bern und Genf, erworben hat. Durch diesen strategischen Zusammenschluss entsteht einer der drei führenden Executive Search Anbieter in der Schweiz, der seine Marktführerschaft im französischsprachigen Teil des Landes weiter festigt. Das fusionierte Unternehmen wird von 12 Städten in ganz Europa aus tätig sein - in Italien, Frankreich, der Schweiz und Österreich.



Chaberton Partners und Ganci Partners werden gemeinsam eine der drei führenden Personalberatungen für Verwaltungsräte, Geschäftsleitungen und Führungskräfte in der Schweiz schaffen und ihre Marktführerschaft im französischsprachigen Teil des Landes weiter stärken. Ganci Partners bringt seine Führungsposition im Bereich der Suche nach Verwaltungsräten und Führungskräften in der gesamten Schweiz mit 18 Beratern in 3 Büros sowie sein eigenes Assessment-Center Novelia mit 5 Beratern ein. Chaberton Partners, ein Unternehmen, das sich zu 100% im Besitz der Partner und des Managements befindet, verzeichnet ein starkes Wachstum im Bereich der Suche nach Führungskräften in vier europäischen Kernmärkten (Italien, Schweiz, Frankreich und Österreich).

Vincenzo Ganci, Gründer, der weiterhin als Co-CEO von Ganci Partners mit Claire Brizzi tätig sein wird, kommentierte: "Christian Vasino und ich teilen die Vision, das führende Unternehmen für die Suche nach Führungskräften in der Schweiz und darüber hinaus aufzubauen. Der Zusammenschluss unserer Unternehmen schafft eine einzigartige Möglichkeit für unsere Kunden, Kandidaten und Berater. Die sich ergänzenden Stärken von Ganci Partners und Chaberton Partners versetzen uns in die einzigartige Lage, Unternehmen bei der Suche und Beurteilung von Verwaltungsräten und Führungskräften in der ganzen Schweiz und im angrenzenden Ausland zu unterstützen."

"Dies ist der nächste transformative Schritt auf unserem Wachstumspfad. Ich freue mich, Vincenzo Ganci, Claire Brizzi und das gesamte Team bei Chaberton Partners willkommen zu heissen, und bin davon überzeugt, dass wir das Unternehmen gemeinsam auf die nächste Stufe bringen können", sagt Christian Vasino, Gründer und CEO von Chaberton Partners. " Durch den Zusammenschluss mit Ganci Partners erreichen wir eine führende Marktposition im Executive Search und in der Rekrutierung von Führungskräften in der Schweiz und schaffen eine Rekrutierungsplattform, um unsere internationale Expansion mit Fokus auf Frankreich und den Markteintritt in Deutschland zu beschleunigen. Unser gemeinsames Fachwissen und unsere gemeinsamen Werte werden die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden und Kandidaten anbieten, in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld stärken."

Mit diesem Schritt hat das Unternehmen seine Marktpräsenz in den Bereichen Board Advisory und Executive Search deutlich ausgebaut. Eine weitere Expansion in der Deutschschweiz und im angrenzenden Ausland, insbesondere in Frankreich und Deutschland, ist geplant. Das Unternehmen wird die erweiterte Präsenz nutzen, um in nunmehr 12 Städten einen breiteren Kundenkreis zu betreuen und neue Karrieremöglichkeiten für seine Mitarbeitenden zu schaffen.

Die Transaktion tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Beide Unternehmen werden ihre derzeitigen Geschäftsaktivitäten und Marken beibehalten und gleichzeitig daran arbeiten, ihre Systeme, Prozesse und Bewertungskapazitäten zu integrieren, um ihre Kunden und Kandidaten noch besser bedienen zu können. Über die Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Vincenzo Ganci wird Mitglied der Geschäftsleitung von Chaberton Partners.

Über Chaberton Partners

Chaberton Partners ist ein führendes europäisches Unternehmen für Executive Search und Vorstandsberatung, das 2017 in Lugano gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, Organisationen dabei zu unterstützen, die Führung zu sichern, die sie benötigen, um auf einem sich ständig weiterentwickelnden globalen Markt erfolgreich zu sein. In wenigen Jahren hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum in Europa verzeichnet und zehn Büros eröffnet (Lugano, Genf, Zürich, Mailand, Rom, Padua, Paris und Wien). Es hat ehrgeizige Pläne für eine weitere Expansion. Chaberton Partners verbindet die Raffinesse eines internationalen Unternehmens mit dem personalisierten Ansatz einer Boutique und ist vollständig im Besitz seiner Partner. Chaberton Partners ist auf die Beratung in Sektoren wie Konsumgüter, Finanz- und professionelle Dienstleistungen, Biowissenschaften, Industrie und Technologie spezialisiert. Das Team aus Partnern und Beratern verbindet tiefgreifende Branchenkenntnisse mit einem Engagement für Exzellenz und bietet seinen Kunden strategische Talentakquise, Führungsberatung und Organisationsentwicklungsdienstleistungen.

Über Ganci Partners

Ganci Partners ist eine Boutique-Personalberatung, die seit 2012 in der gesamten Schweiz tätig ist und sich auf die Identifizierung und Vermittlung von hochkarätigen Führungskräften in einer Reihe von Branchen spezialisiert hat. Mit einem tiefen Verständnis für die einzigartigen Bedürfnisse jedes Kunden bietet Ganci Partners maßgeschneiderte Lösungen für die Suche nach Vorständen, Führungskräften, die Bewertung von Führungskräften und die strategische Talentberatung, um sicherzustellen, dass Unternehmen die richtigen Führungskräfte finden, um nachhaltiges Wachstum und Innovation voranzutreiben. Durch die Nutzung umfassender Branchenkenntnisse und eines strengen Ansatzes bei der Kandidatenbewertung bietet Ganci Partners einen personalisierten, qualitativen und ergebnisorientierten Service, der den langfristigen Erfolg sowohl für Kunden als auch für Kandidaten fördert. Ganci Partners beschäftigt 18 Berater und 5 Führungskräfte in Novelia in drei Büros in der Schweiz (Bern, Genf und Lausanne).



Medienkontakt:



Stephan Howeg, Partner Lemongrass Communications

+41 79 250 63 26 | stephan.howeg@lemongrass.agency



Micol Scabbia, Group CMO Chaberton Partners

+39 348 8873460 | micol.scabbia@chabertonpartners.com











PressRelease_FINAL_DEU

Christian Vasino

Vincenzo Ganci

Ende der Medienmitteilungen