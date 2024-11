Seit der US-Wahl am vergangenen Dienstag läuft an den Märkten der Trump-Trade. Nach Gewinnen von gut fünf Prozent schloss der Nasdaq 100 zu Wochenbeginn unverändert, der Russell 2000 legte um 1,5 Prozent zu. Ungebrochen ist hingegen die Kaufkraft am Krypto-Markt: So erreichte der Bitcoin ein Rekordhoch von über 89.000 USD und kletterte seit der US-Wahl um rund 30 Prozent, während Ethereum immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...