Erfurt (ots) -Das "KiKA-Baumhaus" gehört zum allabendlichen Ritual für Millionen Kinder und Eltern - denn um 18:47 Uhr beginnt seit nunmehr 20 Jahren die Familienzeit bei KiKA. Mit einer Mitmach-Aktion, Best-Ofs und prominenten Gratulanten feiert KiKA vom 18. bis 22. November 2024 den runden Geburtstag.Hunderte Fans sind dem Aufruf nachgekommen, dem "KiKA-Baumhaus" mit einem Tanzvideo zu gratulieren. Ausgewählte Einsendungen sind ab sofort in einem Musikvideo auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App und in der Geburtstagswoche ab 18. November 2024 im KiKA-Programm zu sehen.Die Geburtstagssendung am 22. November 2024 startet bereits um 18:30 Uhr und hält eine besondere Überraschung bereit: Das "KiKA-Baumhaus"-Tablet. Künftig werden nicht nur eingesandte Bilder und Basteleien gezeigt, auch Videobotschaften von Kindern finden den Einzug ins "KiKA-Baumhaus" und die digitale KiKANiNCHEN-Vorschul-Welt."Den Tag zu einem guten Abschluss zu bringen ist wichtig für Kinder. Erlebnisse Revue passieren lassen, Vorfreude auf den nächsten Tag machen, eine Wohlfühlatmosphäre schaffen - das 'KiKA-Baumhaus' verfolgt seit zwei Jahrzehnten diesen Ansatz. Ein tägliches Ritual, altersgerecht, verlässlich, immer wieder behutsam angepasst und erweitert. Wir freuen uns schon sehr auf die vielen weiteren kreativen Einsendungen, die uns erreichen werden", so Matthias Franzmann, Leiter Redaktion Vorschule.Das am 22. November 2004 gestartete "KiKA-Baumhaus" kann mit über 7.300 Sendungen, 21.000 gezeigten Bildern und über 1,8 Millionen eingesendeten Kunstwerken auf 20 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Zulaufend auf "Unser Sandmännchen" (rbb/MDR/NDR) bietet diese Programmfläche - sorgsam kuratiert mit altersgerechten und hochwertigen Inhalten - einen guten Anlass, den Tag für die jüngsten Mediennutzenden gemeinsam mit ihren Eltern ausklingen zu lassen.Weitere Informationen zum "KiKA-Baumhaus" finden Sie unter kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-baumhaus-info100.html)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5906643