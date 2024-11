Golden Cariboo erwirbt wichtiges Teilstück in mehrere Kilometer langem Goldtrend

Anzeige / Werbung

Golden Cariboo denkt an die Zukunft und sichert sich weiteres, vielversprechendes Land

Golden Cariboo Resources (WKN A402CQ / CSE GCC) hat in der Erkundung seiner Quesnelle Quartz Gold (QGQ) Liegenschaft 2024 nicht nur bereits große Fortschritte gemacht, sondern auch große Bohrerfolge erzielt. Wie CEO Frank Callaghan dabei neulich erst betonte, ist man dabei einem großen robusten Goldsystem auf der Spur. Jetzt erwirbt das Unternehmen weiteres Land, um diese Spur weiter verfolgen zu können.



Bohrkerne; Quelle: Gold Cariboo Resources

Im Detail hat Golden Cariboo Golden den Washburn Lateral District Lot erworben. Dabei handelt es sich um einen 20 Hektar großen Claim unmittelbar nordöstlich der historischen Quesnelle Quartz Mine mit dem man auch die unterirdischen Mineralienrechte für das Gebiet erhält. Erst im Juni hatte das Unternehmen einen mächtigen Goldabschnitt von 263,10 Metern Länge mit durchschnittlich 0,29 g/t Gold aus einer Bohrung gemeldet, die nur rund 42 Meter nordwestlich der Grenze des Washburn Lateral liegt.

Bisher kaum erkundetes Gebiet

Interessanterweise wurden in diesem Gebiet trotz seiner Nähe zur historischen Quesnelle Quartz Mine in der Vergangenheit nur in sehr begrenztem Umfang Explorationsarbeiten durchgeführt. Bohrungen gab es dort eigentlich gar nicht. Laut Golden Cariboo wurde scheinbar 1972 (!) eine einzelne Bohrung in der südlichen Ecke des Gebiets durchgeführt, die 91,44 Meter an jüngerem, postmineralischem Deckgestein durchschnitt.

Golden Cariboos CEO Frank Callaghan betont, dass es sich beim Washburn Lateral um ein wichtiges Stück Land innerhalb des mehrere Kilometer langen Goldtrends auf der QGQ-Liegenschaft handelt. Unter anderem könne das Unternehmen jetzt diesen Goldtrend von der Entdeckung aus, die man Anfang des Jahres in der North Hixon-Zone gemacht hat, nach Südosten verfolgen.

Fazit: Golden Cariboo hat sich mit dem Washburn Lateral District Lot offensichtlich ein wichtiges, zusätzliches Teilstück des auf der Liegenschaft identifizierten Goldtrends gesichert - und das für gerade einmal €10.000 in bar und 200.000 Aktien des Unternehmens zu 0,20 CAD je Aktie. Wir sind gespannt, wie es dort jetzt weiter geht. Auf jeden Fall begrüßen wir es sehr, dass Golden Cariboo, während man noch die bereits erfolgreich erbohrte Halo Zone weiter testet, bereits daran denkt, wie es in Zukunft weiter gehen soll. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball, zumal die jüngsten Bohrungen in der Halo Zone erneut mehrfach sichtbares Gold aufwiesen und in näherer Zukunft vorgelegt werden dürften!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Golden Cariboo Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Golden Cariboo Resources beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Golden Cariboo Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Golden Cariboo Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA3808134025