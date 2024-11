20 Prozent Kursexplosion bei XRP - Die 1 US-Dollar Marke ist für Ripples Währung erst der Anfang

Lange als Nachzügler bezeichnet, beginnt nun auch Ripples XRP seinen Preisanstieg. In den letzten 24 Stunden stieg der Kurs um 20 Prozent auf einen Wert von 0,6908 US-Dollar, im 7-Tages-Vergleich erhöhte sich die Kryptowährung damit um gut 35 Prozent. Auch wenn viele andere Kryptowährungen am Markt derzeit deutlich besser performen, ist dies ein wichtiges Lebenszeichen der mittlerweile siebtgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Durch den rasanten Anstieg von Dogecoin rutschte XRP im internationalen Ranking zwei Plätze nach unten, ehe der heutige Anstieg der Krptowährung wieder einen Rang nach oben geholfen hat. Vom aktuellen Preis aus ist XRP rund 75 Prozent vom Rekordhoch entfernt, welches am 4. Januar 2018 bei 3,29 US-Dollar markiert wurde.

Kursexplosion bei XRP, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/

Technische Analyse

Die Prognose von CoinCodex sieht für XRP ziemlich optimistisch aus. Aktuell liegt der Kurs bei 0,658394 US-Dollar, und bis zum 12. Dezember 2024 wird ein Anstieg um 15,21 Prozent auf etwa 0,700426 US-Dollar erwartet. Die Stimmung ist bullisch, was auch der Fear & Greed Index mit einem Wert von 69 ("Gier") widerspiegelt. XRP zeigte in den letzten 30 Tagen an 57 Prozent der Tage Kursgewinne bei einer Volatilität von 3,88 Prozent. Der RSI steht bei 75,93 und signalisiert eine starke Nachfrage. Ein Blick auf das Jahr 2025 deutet darauf hin, dass XRP zwischen 0,426864 und 1,906741 US-Dollar gehandelt werden könnte, wobei der Durchschnittspreis bei etwa 1,022096 US-Dollar liegen soll. Besonders der April könnte ein spannender Monat werden, in dem ein Anstieg um bis zu 186,75 Prozent prognostiziert wird.

Experten sehen großen Anstieg

Die Stimmung rund um XRP ist aktuell extrem bullisch, mit Prognosen, die auf enorme Anstiege in den nächsten Monaten hindeuten. Analyst @MikybullCrypto verweist auf historische Muster: Nach den US-Wahlen 2016 und 2020 schoss der XRP-Kurs jeweils deutlich nach oben. Der bisher eindrucksvollste Anstieg fand 2017 statt, als Trump ins Weiße Haus einzog und XRP um fast 60.000 % stieg. Sollte sich ein ähnlicher Run wiederholen, könnte XRP theoretisch bis auf 350 US-Dollar klettern, was jedoch ziemlich unrealistisch erscheint. Wahrscheinlicher wäre ein Plus von 700 %, ähnlich wie nach Joe Bidens Wahl 2020.

$XRP huge acceleration is coming



Look at the past elections and see what follows. pic.twitter.com/ufcqC8v5Y5 - Mikybull Crypto (@MikybullCrypto) November 8, 2024

Momentan häufen sich die Käufe von Großinvestoren, die Zeichen stehen auf Akkumulation. Die technischen Indikatoren bestätigen das: Der RSI liegt bei 50, was ein Kaufsignal liefert, und der Kurs bewegt sich über seinem 30-Perioden-Durchschnitt, ein weiteres Anzeichen für eine mögliche Aufwärtsbewegung. Das Handelsvolumen von 4,7 Milliarden US-Dollar könnte XRP kurzfristig über die 0,60-US-Dollar-Marke treiben, mit einem möglichen Abschluss des Monats bei 0,70 US-Dollar.

Markt in Aufbruchstimmung

Gemeinsam mit XRP ist der gesamte Markt in Aufbruchstimmung. Dogecoin kennt derzeit keine Grenzen und steigt um 52 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Im 7-Tages-Vergleich gewinnt der Coin damit 151 Prozent und hat mittlerweile einen Wert von 0,4246 US-Dollar. Vor wenigen Wochen war der Coin noch für 0,09 US-Dollar zu haben. Aber auch Pepe Unchained ($PEPU) kann mit seiner Ethereum-Layer-2-Blockchain, welche die Welt der Memecoins revolutionieren soll, die Vorverkaufsmarke von 27 Millionen US-Dollar durchbrechen.

Hier mehr zur neuen Memecoin - Technologie Kombination $PEPU.

Pepe Unchained nimmt in der Welt der Memecoins eine besondere Rolle ein - nicht nur durch seinen humorvollen Ansatz, sondern vor allem durch die Integration innovativer Technologien. Denn die neue Blockchain wir 100 mal schneller sein als jene von Ethereum und dazu deutöich weniger Kosten verursachen.

Pump Pad für Memecoin Fans

Mit dem sogenannten Pump Pad bietet das Projekt eine Plattform, auf der Nutzer mit minimalem Aufwand ihre eigenen Memecoins erstellen und in den Markt bringen können. Das Pump Pad ermöglicht es, ohne tiefere Programmierkenntnisse eigene Token zu kreieren und sofort einer breiten Community vorzustellen. In nur wenigen Klicks können Nutzer ihren Coin launchen, was das Interesse und die Beteiligung an neuen Projekten enorm steigert.

Die Stärke des Pump Pads liegt in seiner nahtlosen Integration in die Layer-2-Blockchain von Pepe Unchained. Die Layer-2-Technologie, die als schnelle und kostengünstige Ergänzung zu Ethereum fungiert, verbessert nicht nur die Skalierbarkeit, sondern senkt auch die Transaktionskosten erheblich. Diese Synergie ermöglicht es dem Pump Pad, Projekte effizient und günstig auf den Markt zu bringen. Durch die Layer-2-Infrastruktur laufen alle Transaktionen der neu erstellten Memecoins reibungslos und schnell, wodurch Pepe Unchained gegenüber klassischen Launchpads einen technologischen Vorteil bietet.

As of today, the top 5 meme coins launched on competitor launchpads have a cumulative market cap of over $1 Billion.



That means YOU could not only launch and run your own coin. But profit massively from its success. - Pepe Unchained (@pepe_unchained) November 6, 2024

Neben diesen Vorteilen bietet das Projekt noch zahlreiche weitere Features, weshalb die Investoren in Strömen ins Projekt investieren. Wer auch noch zum vergünstigten Vorverkaufspreis investieren möchte, sollte sich beeilen, denn der Launch könnte im Superzyklus schon bald stattfinden.

Hier Pepe Unchained Token im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.