Bielefeld, Sennestadt (ots) -Am 07.11.2024 fand der 20. Internationale Speaker Slam in den Hermann Scherer Studios in Mastershausen statt. Diese renommierte Veranstaltung hat bereits in den Städten wie München, Hamburg, New York, Miami und Dubai stattgefunden. 130 Redner aus 18 Nationen traten an und trugen ihre Themen auf 2 Bühnen vor. Dieses Event wurde international bis nach Kanada gestreamt. In der Jury, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, Expertenportal Josua Laufer und Germany's Next Speaker Star Katja Kaden.Die Teilnehmer hatten jeweils nur vier Minuten Zeit, um ihr Thema vorzutragen. Die Auswahl der Redner erfolgte durch ein vorheriges Scouting, und die Warteliste war lang.Den Excellence Award gewinnt Birsen Duran, als Mentorin und ausgebildete Coachin ist eine Expertin für Beziehungen in allen Lebensbereichen und mit ihrem Vortragsthema "Wertschöpfung durch Wertschätzung", hat sie eine reale Aktualität, den Nerv der Zeit getroffen. Eine Investition in das Wohlbefinden der Mitarbeiter und eine wertschätzende Unternehmungskultur führt zu messbarem Mehrwert. Diese Idee greift also das Ziel auf, gesunde und authentische Beziehungen mit Menschlichkeit innerhalb des Unternehmens zu fördern, die letzlich die Produktivität und das Engagement steigern.Pressekontakt:DI Birsen DuranMobil: +49 15901764450eMail: birsenduran.coaching@gmail.comOriginal-Content von: Zukunftsfabrik-safir, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177365/5906662