Mainz (ots) -ARD Story von Rainald Becker und Thomas Schneider ab 12. November 2024 in der ARD Mediathek / am 25. November 2024 ab 0.05 Uhr im ErstenYannick hat vor kurzem endlich einen neuen Panzer bekommen. Samira ist Rekrutin - eine von denen, die die Bundeswehr gerade verzweifelt sucht. Andreas steuert ein über 30 Jahre altes Aufklärungsflugzeug entlang der NATO-Ostgrenze. Joachim ist Dozent und soll dafür sorgen, dass die "Zeitenwende" in den Köpfen der Soldaten ankommt. Drei Soldaten und eine Soldatin stehen in Mittelpunkt dieses Films. In einer Zeit, in der die Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts spürbar näher an Deutschland heranrückt.Die Soldatin und die Soldaten stehen stellvertretend für die Herausforderungen, die deutsche Armee derzeit bestehen muss: Die Bundeswehr hat zu wenig Personal, zu wenig Gerät und war viele Jahre lang nicht auf die Art Krieg ausgerichtet, auf die sie sich nun für die Zukunft vorbereiten muss. Der Film von Rainald Becker und Thomas Schneider spiegelt den dramatischen Umbruch aus der Perspektive derer, die ganz konkret und persönlich in ihrem Alltag, an ihrem Standort, in ihrem Truppenteil die Aufgabe "Landes- und Bündnisverteidigung" schultern müssen.Die Doku "Zeitenwende hautnah - Ein Jahr mit Soldaten" ist ab Dienstag, 12. November 2024, in der ARD Mediathek abrufbar. Im Ersten wird der Film am Montag, 25. November, 0:05 Uhr, ausgestrahlt.