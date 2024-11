HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus nach detaillierten Quartalszahlen von 66 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass die Integration der übernommenen Destaco auf einem guten Weg sei, werte sie positiv, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie habe jedoch auch den Rückgang der Rentabilität des Autozulieferers ohne Destaco um 1,3 Prozentpunkte zur Kenntnis genommen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 17:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000STAB1L8