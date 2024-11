ADX Energy: Führungskräfte erhöhen Beteiligungen

Anzeige / Werbung

ADX Energy gibt bekannt, dass mehrere seiner Führungskräfte, darunter Executive Chairman Ian Tchacos, Paul Fink, John Begg und Edouard Etienvre, ihre Aktienbeteiligungen signifikant ausgebaut haben. Dies geschieht im Rahmen des von den Aktionären genehmigten Directors' Share Plans, der langfristig die Interessen der Unternehmensleitung an die Unternehmensstrategie und die Aktionäre binden soll.

ADX Energy gibt bekannt, dass mehrere seiner Führungskräfte, darunter Executive Chairman Ian Tchacos, Paul Fink, John Begg und Edouard Etienvre, ihre Aktienbeteiligungen ausgebaut haben. Dies geschieht im Rahmen des von den Aktionären genehmigten Directors' Share Plans, der langfristig die Interessen der Unternehmensleitung an die Unternehmensstrategie und die Aktionäre binden soll.

Die neuen Beteiligungen umfassen direkte Aktien und unnotierte Optionen mit langfristigen Laufzeiten ohne Kaufpreis. Ian Tchacos unterstreicht dies: "Unsere Investitionen zeigen unser starkes Vertrauen in die Entwicklung von ADX und die Erreichung unserer strategischen Ziele. Wir sind überzeugt, dass ADX Energy sich als bedeutender Akteur im europäischen Energiemarkt positionieren kann."

Projekte in Österreich

1. Anshof-Ölprojekt

Das Anshof-Projekt in Oberösterreich gilt als verlässliche Einnahmequelle für ADX Energy. Die Bohrung Anshof-3 liefert seit über einem Jahr konstant rund 110 Barrel Öl täglich, bei einem minimalen Wasseranteil von nur 6 %. Diese Stabilität und Betriebseffizienz bilden das Rückgrat des Cashflows von ADX. Aufgrund der positiven Bewertung der Reservoirqualität und präziser 3D-Seismik-Daten erwägt das Unternehmen eine Steigerung der Produktion um das Vier- bis Fünffache. Ergänzend wurde die neue Bohrung Anshof-2A kürzlich abgeschlossen, die das Produktionspotenzial des Standorts erheblich erhöhen könnte. Dank der Nähe zum Anshof-3-Bohrloch und ähnlicher geologischer Strukturen wird das Explorationsrisiko minimiert. Mit Partnerunternehmen wie MND, die sich an den Bohrkosten beteiligen, reduziert ADX Energy zudem das finanzielle Risiko und sichert die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts ab.



2. Lichtenberg-Gasprojekt

Das Lichtenberg-Projekt, ebenfalls in Oberösterreich, zielt auf eine Gasförderung aus oberoligozänen Sandsteinformationen, die in der Region bereits erfolgreich genutzt werden. Die Bohrung Lichtenberg-1, die im September 2024 begann, war auf eine hochproduktive Gaslagerstätte ausgerichtet. Doch erste Tests zeigten, dass die Reservoirdicke nicht für eine rentable Förderung ausreicht. Trotz dieser Enttäuschung wertet ADX die geologischen Daten als wertvoll, um zukünftige Bohrungen besser zu planen. Die detaillierte Analyse der Sandsteinstrukturen könnte zu weiteren Explorationsmöglichkeiten in der Region führen und das Risiko künftiger Bohrungen verringern.



3. Welchau-1

Das Welchau-Projekt ist aufgrund seiner Geologie und vielversprechenden Ressourcen eines der potenziell profitabelsten Vorhaben von ADX. Bei der Welchau-1-Bohrung stieß ADX über eine Länge von 450 Metern auf kohlenwasserstoffhaltige Karbonat-Reservoirs. Zunächst ging man von einem flüssigkeitsreichen Gasvorkommen aus, jedoch deuten neuere Tests auf eine hochgradige Ölentdeckung mit einem API-Wert von 43,6° hin - ein Indikator für die hohe Qualität des Öls. Für die geplanten Produktionstests, die bis März 2025 laufen sollen, erhielt ADX eine Umweltgenehmigung, die eine 24-Stunden-Förderung erlaubt. Diese Tests umfassen die beiden Hauptreservoirs, die Steinalm- und Reifling-Formation, und sollen Klarheit über das Produktionspotenzial und die wirtschaftliche Rentabilität des Projekts schaffen. Sollte Welchau wirtschaftlich erfolgreich sein, könnte ADX eine langfristige Expansion in Betracht ziehen und somit einen signifikanten Beitrag zur heimischen Energieversorgung leisten.



4. Diversifikation in erneuerbare Energien

ADX Energy treibt seine Strategie zur Diversifikation im Bereich der erneuerbaren Energien voran, um das Portfolio nachhaltig auszubauen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist der Solarpark in Zistersdorf, Österreich, der nicht nur den Eigenbedarf des Unternehmens decken, sondern auch überschüssige Energie ins Netz einspeisen soll, wodurch Energiekosten gesenkt und der CO2-Ausstoß verringert werden. Ergänzend dazu plant ADX den Einstieg in die Wasserstoffproduktion, bei der überschüssige Solarenergie genutzt wird, um grünen Wasserstoff zu erzeugen und in erschöpften Öl- und Gasreservoirs zu speichern. So könnte der Wasserstoff flexibel und bedarfsgerecht für die Mobilitäts- und Industriebranche verfügbar gemacht werden.



Chancen im europäischen Energiemarkt

ADX Energy agiert in einem energieintensiven Umfeld, das zunehmend auf heimische und alternative Energiequellen setzt. Besonders das Welchau-Projekt könnte bei erfolgreicher Entwicklung die Importunabhängigkeit Österreichs verbessern und die Energieversorgung im Land stärken. Parallel bieten die erneuerbaren Energieprojekte ADX die Möglichkeit, als umweltbewusstes Unternehmen und Pionier im Wandel des europäischen Energiemarktes aufzutreten. Mit dieser Kombination aus fossilen und erneuerbaren Energieprojekten positioniert sich ADX als flexibler Anbieter, der auf die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse des Marktes eingehen könnte.

Enthaltene Werte: XC0009677409,AU000000ADX9