Wachstumsfelder im Fokus: Innomotics zeigt auf SPS Lösungen für eine nachhaltige Industrie

Innomotics zeigt mit eigenem Stand entscheidende Rolle in der Transformation hin zu einer kohlenstoffärmeren Industrie auf

Reduktion von Emissionen bei gleichzeitiger Steigerung von Effizienz und Zuverlässigkeit durch innovative Elektromotoren und Großantriebe

Wachstumsfelder Turbinenaustausch, industrielle Wärmepumpen, CCUS und Wasserstoff werden anhand von Kundenbeispielen vorgestellt Nürnberg, 12. November 2024 - Innomotics, ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, zeigt auf der diesjährigen SPS 2024 in Nürnberg das eigene Portfolio für eine energieeffiziente und nachhaltige Industrie der Zukunft. Die gleichzeitige Steigerung von Rentabilität und Nachhaltigkeit ist eine große Herausforderung, insbesondere für energieintensive Industrien. Mit seinem ersten eigenständigen Auftritt auf der SPS positioniert sich Innomotics als Vorreiter bei der Bereitstellung innovativer Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderung.



Anhand der Exponate aus den Bereichen Nieder-, und Hochspannungsmotoren sowie Mittelspannungsumrichter zeigt Innomotics auf, wie höchste Leistungswerte erreicht, gesteigert und trotzdem der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden kann. Besucher können sich insbesondere anhand der ausgestellten Niederspannungsmotoren davon ein Bild machen: Asynchron-Motoren für höchste Beanspruchung (Innomotics SD)

Explosionsgeschütze Motoren (Innomotics XP)

Synchron-Reluktanz-Motoren bis zu IE5

Permanentmagnetmotoren (Innomotics PM IE5)

Getriebemotoren (Innomotics SG) Mit marktführenden Designs und Bauweisen übertreffen sie Effizienzvorgaben deutlich und bieten durch einen niedrigen Energieverbrauch erhebliche Einsparungen der Lebenszykluskosten und einen signifikant verringerten CO2-Fußabdruck. So zählen diese Motoren zu den kleinsten in der Industrie und sind bis zu 43 Prozent leichter als herkömmliche Motoren. Vorreiter in entscheidenden WachstumsfeldernAuf seinem Stand demonstriert Innomotics, in welchen innovativen Anwendungsbereichen das weitere Produktportfolio zum Einsatz kommt.

Folgende zukunftsweisende Wachstumsfelder und dazugehörige Kundenreferenzen werden von Innomotics vorgestellt:



Turbinenaustausch ("Turbine Replacement"):

Durch den Austausch von Gas- oder Dampfturbinen durch elektrische Antriebssysteme können in vielen Branchen Emissionen reduziert, die Betriebseffizienz gesteigert und Wartungskosten eingespart werden. Für das Energieunternehmen Repsol hat der Antriebsspezialist im spanischen Puertollano eine herkömmliche Turbine mit einem System aus dem Innomotics HV HS-modyn High-Speed Motor und dem Innomotics Perfect Harmony GH180 ersetzt. Dadurch können jährlich 68.000 Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart werden. In Summe wird der Energieverbrauch des spanischen Standorts um 25 Prozent reduziert, während die Zuverlässigkeit des neuen Motors bei 99,9 Prozent liegt.



Industrielle Wärmepumpen:

Industrielle Wärmepumpen sind die effizienteste Technologie, um Strom in Wärme umzuwandeln. Sie kommen unter anderem zur nachhaltigen Bereitstellung von Prozesswärme in der Papier-, Lebensmittel- und Chemieindustrie zum Einsatz. Darüber hinaus werden sie zunehmend in Fernwärmenetzen zur großflächigen Wärmeversorgung im Gebäudebereich genutzt. Das niederländische Energieunternehmen ENECO hat für die kommunale Kläranlage in Utrecht das größte Wärmepumpensystem des Landes gebaut. Dafür setzt es auf verschiedene Produkte aus dem Haus Innomotics, unter anderem mehrere Perfect Harmony GH180 Umrichter und HV Modular Motoren. Mit der Anlage werden mehr als 20.000 Haushalte mit nachhaltiger Energie versorgt und circa 15 Prozent des gesamten Wärmeenergiebedarfs Utrechts gedeckt.



Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS) und die Produktion von Wasserstoff:

Carbon Capture ermöglicht es, CO 2 -Emissionen aus Industrieprozessen und Energieerzeugung abzuscheiden, bevor sie in die Atmosphäre gelangen. Das CO 2 kann entweder sicher unterirdisch gespeichert oder zur Herstellung neuer Produkte genutzt werden. CCUS ist eine sich schnell entwickelnde Technologie für energieintensive Branchen. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie unter anderem die Herstellung von blauem Wasserstoff. Auf der SPS wird der neue Power Rectifier (Gleichrichter) Innomotics PR150 präsentiert, der speziell für die Produktion von Wasserstoff konzipiert wurde. Mit einer Effizienz von bis zu 99,5 Prozent und dank der komponentenarmen Bauweise, nahezu wartungsfrei, ist er ideal für höchste Ansprüche in diesem Bereich.



Michael Reichle, CEO von Innomotics. "Der erste Messeauftritt als eigenständige Firma auf der diesjährigen SPS ist für uns etwas ganz Besonderes. Ob in der Produktion oder auch bei der Gewinnung von kritischen Ressourcen: Mit unseren Produkten und Services können unsere Kunden den CO 2 -Ausstoß im Betrieb deutlich senken. Dank effizienter Technologien gilt das auch für die Betriebskosten. Möglich macht das unser 150-jähriger Erfahrungsschatz gepaart mit unserem allem zugrunde liegenden Innovationsgeist. Dadurch gelingt es uns, elektrische Antriebstechniken neu zu definieren. Das klare Ziel unseres Handelns ist dabei höchste Nachhaltigkeit, maximale Effizienz und absolute Zuverlässigkeit."





Redefining reliable motion for a better tomorrow.Die Innomotics GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, das tiefgreifende technische Expertise und führende Innovation in elektrischen Lösungen über Branchen und Regionen hinweg vereint. Mit seiner mehr als 150-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren ist das Unternehmen das Rückgrat für zuverlässige Antriebstechnik in Industrie und Infrastruktur weltweit. Innomotics ist Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg (Deutschland) und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten und einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über eine ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt. Weitere Informationen finden Sie unter www.innomotics.com .

