FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung bringt die Aktien von Hypoport am Dienstag mit kräftigem Plus wieder an ihr Vortageshoch heran. Zuletzt gewannen sie 4,7 Prozent auf rund 233 Euro. Am Montag hatten sie ihre anfangs nach Quartalszahlen verbuchten hohen Gewinne letztlich wieder abgegeben.

Der deutsche Hypothekenmarkt habe sich im dritten Quartal weiter erholt, schrieb nun Analyst Marius Fuhrberg von Warburg Research zu seiner Hochstufung der Titel von "Hold" auf "Buy". Nach der jüngsten Kursschwäche böten die Aktien des Finanzdienstleisters wieder genug Aufwärtspotenzial.

Die Papiere hatten sich nach sehr schwacher Kursentwicklung in der zweiten Oktoberhälfte Anfang November an der Marke um 213 Euro gefangen. Seit Jahresanfang haben sie rund 32 Prozent gewonnen, sind aber von ihrem Ende Mai erreichten Jahreshoch bei über 348 Euro weit entfernt./ajx/jha/