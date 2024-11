SUI erreicht ein neues Allzeithoch: Wie weit kann Sui jetzt noch steigen?

Bei Sui handelt es sich um eine Smart-Contract-Plattform, die ihren Hauptfokus auf das Blockchain-Gaming ausgelegt hat. Dabei setzt sie auf die Nutzung der Programmiersprache "Move" und wird in den kommenden Monaten mit der "SuiPlay0X1" sogar die erste Krypto-Handheld-Spielkonsole auf den Markt bringen.

In Kombination mit dem aktuellen Hype am Krypto-Markt konnte der SUI-Token jetzt ein neues Allzeithoch erreichen, nachdem der Sui Kurs in der vergangenen Woche über 60 Prozent an Wert zulegen konnte. Doch wie lange kann dieser Hype anhalten und welche Faktoren werden den Kurs jetzt langfristig beeinflussen können?

Zum ersten Mal über 3 US-Dollar: SUI-Preis explodiert

Beim Sui-Projekt handelt es sich um eine vergleichsweise junge Kryptowährung, die erst seit Mai 2023 gehandelt werden kann. Dabei erwies sich der Start für den Gaming-Token zunächst als schwierig, denn in den ersten Monaten nach dem Coin Launch fiel der Sui Coin zwischenzeitlich auf ein Preisniveau von unter 0,40 US-Dollar, bevor er sich ab Oktober 2023 langsam wieder erholen konnte und im März 2024 sogar die Marke von 2 US-Dollar überschritt.

Nach dem Sommerloch der letzten Monate erfolgte nun ein erneutes Allzeithoch, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels die Marke von über 3,25 US-Dollar erreicht hatte. Derzeit sieht es zudem so aus, als ob das Sui-Netzwerk auch weiterhin Zuflüsse erhalten wird, nachdem die Marktkapitalisierung zuletzt eine Marke von über 8,7 Milliarden US-Dollar erreichen konnte.

Der Sui (SUI) Kurs seit der Einführung im Mai 2023 (Quelle: CoinMarketCap)

Für eine langfristige Fortführung des Trends sprechen unter anderem einige technische Indikatoren: Der Exponential Moving Average (EMA) weist auf ein anhaltendes bullishes Momentum hin und die Bollinger Bänder sind ebenfalls seit einigen Tagen im positiven Bereich - ohne Indizien für eine Trendwende. Dies deutet auf ein anhaltendes Kaufinteresse vonseiten der Krypto-Investoren hin, die über den Gaming-Rand des SUI-Netzwerks hinausschauen können. Denn als Layer-1-Blockchain wird Sui häufig mit Ethereum (ETH) verglichen und - ähnlich wie Solana - dank seiner geringen Transaktionsgebühren und der hohen Geschwindigkeit als "Ethereum Killer" bezeichnet.

Darüber hinaus hat auch die Meme-Coin-Sparte das Sui-Ökosystem seit einigen Monaten erreicht und immer mehr Projekte dieser Art werden über die SUI-Blockchain betrieben. Zudem setzen immer mehr Anleger ihre Hoffnung in Crypto All-Stars (STARS), das als Meme-Coin-Staking-Plattform die Chance bietet, die eigenen Meme-Token in einem Staking-Programm anzulegen und dadurch passiv ein Einkommen zu generieren. Langfristig könnten hier auch mehr und mehr SUI-Meme-Coins integriert werden, weshalb Investoren dieses Projekt unbedingt beobachten sollten.

Revolutionäres MemeVault-Protokoll verspricht Staking-Renditen für Meme-Coin-Anleger

Crypto All-Stars unterscheidet sich von klassischen Staking-Anbietern dadurch, dass der Fokus gänzlich auf der Nutzung von Meme-Token liegt: Nach dem offiziellen Coin Launch des Presale-Projekts können Nutzer zunächst elf verschiedene Kryptowährungen mit Meme-Charakter nutzen, um so eine regelmäßige Rendite zu erzielen. Dazu gehören alle großen Meme-Token wie Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), aber auch FLOKI oder PEPE.

All das wird über das MemeVault Ökosystem ermöglicht, das sämtliche Staking-Belohnungen in Form des nativen STARS-Tokens ausbezahlt. Dieser kann selbstverständlich ebenfalls angelegt werden - und zwar zu einer noch höheren Rendite. Hierfür gibt es sogar ein erstes Presale-Staking-Angebot, das aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 469 Prozent bietet.

Besuche das Presale-Angebot von Crypto All-Stars!

Wie gut das Konzept bei den Investoren ankommt, verrät ein Blick auf das bisher gesammelte Kapital: Über 3,45 Millionen US-Dollar sind bereits zusammengekommen. Dies dürfte unter anderem auch an den gut durchdachten Tokenomics liegen, denn 20 Prozent aller STARS-Token sind nur für den Vorverkauf reserviert, während weitere 25 Prozent für die MemeVault zurückgelegt wurden.

Ebenfalls interessant: Der STARS-Token setzt auf den modernen ERC-1155-Standard, der eine Mischung aus dem ERC-20- und dem ERC-721-Standard darstellt. Das bedeutet, dass sowohl Fungible als auch Nicht-Fungible Token (NFTs) versendet werden können - und zwar theoretisch in einer unendlichen Anzahl, was Kosten und Zeit für die Transaktionen merklich reduziert.

Investiere jetzt in den STARS-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.