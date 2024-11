Die Nordex Aktie bleibt in einem schwachen charttechnischen Zustand, nachdem sie die wichtige Unterstützungszone bei 12,58/12,68 Euro durchbrochen hat. Ein Pullback an diese Marke am Freitag und Montag endete bearisch, was das technische Bild weiter belastet. Heute fiel der Kurs um über 2 Prozent, womit sich die Abwärtsbewegung unterhalb der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...