© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Coinbaise geht mit einem neuem 12-Monatshoch in den Handel. Damit kratzt der Kryptohändler an seiner Bestmarke aus 2021.Die Coinbase-Aktie hat am Montag mit einem Anstieg auf 303,95 EUR (322,66 US-Dollar) ein neues 12-Monats-Hoch erreicht, was den Kurs vom März 2024 übertroffen hat. Seit dem 06. November befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum beeindruckende 57,35 Prozent an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 55,58 Prozent, was auf eine starke positive Marktstimmung und einen stabilen Trend hinweist. Ein wesentlicher Treiber dieses Anstiegs könnte die Hoffnung auf eine deutlich kryptofreundlichere Politik unter dem …