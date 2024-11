Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) setzt ihren Wachstumskurs fort und sichert sich sechs weitere Fachmarktstandorte in attraktiven Lagen. Die neu erworbenen Objekte in Essen, Lübeck, Lübbenau, Schmalkalden, Schwarmstedt und Strasburg (Uckermark) umfassen zusammen rund 9.500 Quadratmeter an vermietbaren Flächen und erweitern DEFAMAs Portfolio auf insgesamt 75 Standorte. Erweiterung des Portfolios: Starke Mieterstruktur in neuen Standorten Mit bekannten Handelsmarken als Hauptmietern setzt DEFAMA auf eine stabile Einnahmebasis. So ist KiK der größte Mieter im Objekt in Essen, während der Bio-Supermarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...