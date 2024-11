Zollikerberg (ots) -Ab 1. Juni 2025 wird Dr. med. Robert Schorn neuer Chefarzt und Klinikleiter der Nephrologie und des Dialysezentrums des Spitals Zollikerberg. Er übernimmt die Leitung von Dr. med. Jörg Bleisch, der in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wird.Dr. Schorn war bereits in den Jahren 2010 bis 2013 als Oberarzt unter dem amtierenden Chefarzt der Nephrologie und des Dialysezentrums, Dr. Bleisch, am Spital Zollikerberg tätig und überzeugte bereits damals sowohl als Fachspezialist sowie als engagierte und kompetente Führungsperson. Er erlangte seinen Facharzttitel für Innere Medizin im Jahr 2006 und seinen Facharzttitel für Nephrologie im Jahr 2010. Seit 2014 ist Dr. Schorn Leitender Arzt Nephrologie / Dialyse sowie Leitender Arzt Innere Medizin am Spital Lachen; seit 2017 hat er die Fachbereichsleitung Nephrologie / Dialyse übernommen.Sein Wissen erweiterte Dr. Schorn durch eine Vielzahl an Zusatzqualifikationen, darunter die Fähigkeitsausweise SGUM Abdomen Sonographie, SGUM periphere arterielle Gefässe und SGUM POCUS Komponente 1, sowie durch den Erwerb der Titel "Hypertensiologe" DHL und "Lipidologe" DGFL. Neben seinen zahlreichen veröffentlichten Publikationen wurde Dr. Schorn 2014 und 2019 mit dem SIWF-Award der FMH für besonderes Engagement in der ärztlichen Weiterbildung ausgezeichnet.Christian Etter, Spitaldirektor: "Dr. Schorn hat uns durch seine fachliche Expertise und seine Fähigkeit, individuell auf die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten einzugehen, überzeugt. Wir freuen uns, ihn als Chefarzt und wertvolle Verstärkung für unser Zentrum für Nephrologie und Dialyse gewonnen zu haben."Mit dem Stellenantritt von Dr. Schorn am 1. Juni 2025 wird Dr. Bleisch am 31. Mai 2025 in den Ruhestand verabschiedet. Seit 2002 hat Dr. Bleisch als Chefarzt das Spital Zollikerberg zu einem führenden Zentrum für Nephrologie und Dialyse im Kanton Zürich ausgebaut. Unter seiner Leitung entstand eines der grössten Dialysezentren der Region mit 22 Plätzen und täglicher Behandlung von 32 Patientinnen und Patienten in zwei Schichten. Zusätzlich stehen rund um die Uhr drei Plätze für Akutdialysen auf der Intensivstation zur Verfügung.Das Spital Zollikerberg bedankt sich bei Dr. Bleisch für seine jahrzehntelange, engagierte Arbeit zum Wohle der Patientinnen und Patienten.Pressekontakt:Spital ZollikerbergAndreas BildsteinLeiter Marketing & KommunikationT +41 (0)44 397 32 51medien@spitalzollikerberg.chwww.spitalzollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100925705