München (ots) -- Vor 20 Jahren startete The HISTORY Channel im deutschsprachigen Raum.- Aus Anlass des Jubiläums zeigt The HISTORY Channel am Geburtstagswochenende 15.-17. November die Doku-Premieren "Die Paten von Amerika" und "Gangland Chronicles - Blut und Loyalität" sowie am 16. November eine Marathon-Programmierung mit Formaten, die eigens für das deutschsprachige Publikum produziert wurden.- "Die Paten von Amerika": Doku-Mehrteiler zur Mafia in New York, produziert von Michael Imperioli ("Die Sopranos") - Deutsche TV-Premiere: 15. November, 20:15 Uhr- Außerdem bis 29. November im Programm: beliebte HISTORY-Channel-Doku-Reihen, darunter "Das Geheimnis der Skinwalker Ranch" und "Oak Island - Fluch und Legende", montags bis freitags jeweils ab 23:35 UhrAm 15. November 2004 startete The HISTORY Channel im deutschsprachigen Raum. Aus Anlass des 20. Geburtstags zeigt The HISTORY Channel am Geburtstagswochenende 15. bis 17. November die exklusiven Doku-Premieren "Die Paten von Amerika" und "Gangland Chronicles - Blut und Loyalität" sowie am Samstag, 16. November, ab 8 Uhr eine Marathon-Programmierung mit Formaten, die eigens für das deutschsprachige Publikum produziert wurden. Zu sehen sind die Doku-Reihen "Der Geschichte auf der Spur", "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" unter anderem mit Hannes Jaenicke und Christian Berkel, "Käpt'n Kasi - Auf hoher Spree" und "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger" mit Wigald Boning und Fritz Meinecke sowie die Dokumentationen "Stimmen der Coronakrise" und "Die Befreier".Bereits seit dem 4. November zeigt The HISTORY Channel aus Anlass des Jubiläums ganze Staffeln beliebter Doku-Reihen. Bis zum 29. November sind immer montags bis freitags ab 23:35 Uhr "Das Geheimnis der Skinwalker Ranch" (Staffel 1 bis 4), "Beyond Skinwalker Ranch - Geheimnissen auf der Spur" (Staffel 1), "Oak Island - Fluch und Legende" (Staffel 9 bis 11) und "Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission" (Staffel 2 und 3) zu sehen. Auf HISTORY.de hat das HISTORY-Channel-Publikum zudem die Möglichkeit, für seine Lieblingsfolge des Dokutainment-Dauerbrenners "Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene" abzustimmen und Preise im Wert von 5.000 Euro zu gewinnen. Die Episode mit den meisten Stimmen kann ab dem 1. Dezember auf HISTORY.de gestreamt werden.Über "Die Paten von Amerika":Deutsche TV-Premiere vom 15. bis 17. November jeweils ab 20:15 Uhr (3 x 2h)Vor 25 Jahren startete mit "Die Sopranos" eine der erfolgreichsten TV-Serien aller Zeiten. Die Serie spielte im italo-amerikanischen Mafia-Milieu, und einer der Stars der Produktion war Michael Imperioli, der mit Christopher Moltisanti ein Mitglied einer der Mafia-Familien spielte, die im Zentrum der Story des TV-Hits standen.Mit dem neuen Doku-Mehrteiler "Die Paten von Amerika" kehrt Imperioli nun als Executive Producer zum Thema des Serienerfolgs von damals zurück. Die dreiteilige Doku, die auf Selwyn Raabs New-York-Times-Bestseller "Five Families" basiert, erzählt die Entstehung, den Aufstieg und den Fall der fünf Mafia-Familien in New York City, die über einen Zeitraum von mehr als fünfzig Jahren an zahlreichen Taten der organisierten Kriminalität in Amerika beteiligt waren, ob Drogenhandel, Erpressung oder Glücksspiel. Dabei zeichnet der Doku-Dreiteiler die Geschichte der Mafia in den USA nach. Bereits 1931 gründete Charles "Lucky" Luciano, ein in Sizilien geborener Gangster, ihr Leitungsorgan, das die "New York Five" ernannte - die Familien Bonanno, Gagliano, Luciano, Mangano und Profaci.Über "Gangland Chronicles - Blut und Loyalität":Deutsche TV-Premiere der neuen Doku-Reihe vom 15. bis 17. November jeweils ab 22:10 Uhr vier Episoden in Folge (12 x 0,5h)Von Al Capone bis zu den Hells Angels: Die neue Doku-Reihe befasst sich mit den Machenschaften krimineller Organisationen und ihrer Drahtzieher. Interviews mit ExpertInnen und AussteigerInnen bieten einen Einblick in das Innenleben dieser Gruppen. Die zwölf Folgen widmen sich unter anderem El Chapo und dem Sinaloa-Kartell, John Gotti und Paul Castellano, dem Medellín-Kartell, Whitey Bulger und der Winter Hill Gang und der Cleveland-Mafia.