DJ MARKT USA/Wall Street dürfte kurz durchatmen

Die Rekordjagd an der Wall Street könnte am Dienstag eine Pause einlegen. Im Handel ist von leichten Gewinnmitnahmen nach den Allzeithochs der vorangegangenen Sitzungen die Rede, die durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten getrieben wurden. Der S&P-500 steuert auf den ersten Jahresgewinn von mehr als 20 Prozent seit 1998 zu. Diese Aufschläge wirkten geradezu wie ein Appell, auch einmal Gewinne einzustreichen, heißt es im Handel. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. An ein Ende der Rally glauben Marktteilnehmer kurzfristig noch nicht. Schon am Mittwoch könnten entsprechend günstig ausfallende Verbraucherpreise die Zinsdebatte wieder befeuern. Weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank könnten in den kommenden Monaten weitere Kaufargumente für Aktien liefern. "Vorerst bieten weder Zentralbanker, noch Energiepreise oder Anleihemärkte die üblichen Bremsen", blickt Marktstratege Louis Gave von Gavekal Research kurzfristig optimistisch voraus. Er räumt aber auch ein: "Das könnte nicht von Dauer sein."

November 12, 2024

