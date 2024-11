Kiel (ots) -Am Freitag, den 15. November 2024 um 10 Uhr, wird der Kommandeur Einsatzkräfte Marine und Abteilungsleiter Operation im Marinekommando, Konteradmiral Stefan Haisch, das Kommando über die Einsatzflottille 1 von Flottillenadmiral Sascha Helge Rackwitz an Flottillenadmiral Christian Walter Meyer übergeben.Flottillenadmiral Rackwitz ist seit Januar 2022 Kommandeur der Einsatzflottille 1 (KD1) und Direktor des Kompetenzzentrums für Operationen in küstennahen Gewässern (COE CSW - Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters) und befindet sich bereits auf seinem neuen Dienstposten im Verteidigungsministerium in Berlin, als Büroleiter des Generalinspekteurs. "Meine Zeit als KD1 war leider kürzer als ich gehofft hätte, aber sehr intensiv. Es war eine mir große Ehre, dass ich die Flottille in dieser herausfordernden Zeit führen dürfte. Die Schaffenskraft, die Einsatzbereitschaft und die großartige Kameradschaft in diesem einzigartigen Verband haben mich jeden Tag begeistert. Es gibt noch sehr viel zu tun, aber gemeinsam haben wir vieles getan, um die Flottille auch gegen Widerstände in die neue Zeit zu führen. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind immens - auf die Frauen und Männer der Einsatzflottille 1, ob an Land, auf oder unter der See, kann sich die Marine und können sich unsere Verbündeten aber bedingungslos verlassen", so Flottillenadmiral Rackwitz.Flottillenadmiral Meyer wechselt aus dem Marinekommando in Rostock nach Kiel. "Ich freue mich wirklich sehr auf die neue Aufgabe. Es ist 'wie nach Hause kommen', bringt mich zurück zu meinen dienstlichen Wurzeln und näher an die Truppe. Ich bekomme damit auch Chance, ganz unmittelbar an der Einsatzbereitschaft der Flotte mitzuwirken. Und dies in einer Flottille, die sich immer durch Gestaltungslust und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, ausgezeichnet hat. Ich gehe aber auch mit großem Respekt an diese Aufgabe heran, denn gerade der Ostseeraum bringt mit der Bedrohungslage Anforderungen mit sich, die der Flottille und ihren Verbänden in kurzer Zeit viel abverlangen. Ich empfinde es als ein großes Privileg, in einer solchen Phase das Kommando über die Einsatzflottille 1 zu erhalten", so der designierte Kommandeur.HintergrundinformationenIn der Einsatzflottille 1 dienen rund 4.500 Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbeschäftigte der Bundeswehr. Vier seefahrende Geschwader, zwei landgestützte Verbände und drei Marinestützpunktkommandos gehören zu der Flottille. In Kiel liegen der Flottillenstab, das 3. Minensuchgeschwader und das Unterstützungsgeschwader. Eckernförde beheimatet das 1. Ubootgeschwader, das Kommando Spezialkräfte der Marine und das Seebataillon. In Rostock haben die Einheiten des 1. Korvettengeschwaders ihren Heimathafen.Die Einsatzflottille 1 ist auf die Seekriegführung in Randmeeren und Küstengewässern ausgerichtet und vereint viele Spezialisierungen - von der Landzielbekämpfung, dem Seemineneinsatz und der Seeminenabwehr, über die bewaffnete Kontrolle von Schiffen und dem Schutz von Kriegs- und Handelsschiffen bis zur Ubootjagd, der Unterstützung von Evakuierungsoperationen und dem Einsatz von Spezialkräften. Die Einheiten sind an vielen Auslandseinsätzen beteiligt. Das gilt nicht nur für die maritim geprägten Einsätze wie den VJTF (M) in Nord- und Ostsee, im Mittelmeer oder bei UNIFIL im Libanon. Außerdem nehmen die Einheiten regelmäßig an Einsätzen oder Übungen der NATO-Eingreifkräfte teil und sind bei nationalen und internationalen Manövern zu finden. Kurz gesagt, ist diese Flottille das "Allroundwerkzeug" der Deutschen Marine und weltweit im Einsatz.Das Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters ("Kompetenzzentrum für Operationen in Randmeeren") ist eine Ideenschmiede der NATO. Es entwickelt neue operative Ansätze, passt bestehende Konzepte an und gibt im Verbund mit Forschung, Entwicklung und Industrie Impulse für neue Technologien und Systeme. Das Zentrum hat sich mit der Konzeption und Ausrichtung internationaler Konferenzen und Veranstaltungen zur maritimen Sicherheit auch im Rahmen der Münchener Sicherheitskonferenz herausragendes Ansehen erworben. Das COE CSW arbeitet mit dem Flottillenstab im selben Gebäude im Marinestützpunkt Kiel eng zusammen. Der Kommandeur der Einsatzflottille 1 ist zugleich Direktor des Kompetenzzentrums.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Kieler Flottille unter neuer Führung" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Freitag, den 15. November 2024. Eintreffen bis spätestens 9:15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a, 24106 KielEinfahrt über Weimarer Straße und Warnemünder Straße(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:9:15 Uhr Eintreffen Medienvertretende9:45 Uhr Antreten der Abordnungen10:00 Uhr Beginn Übergabezeremonieca. 11:00 Uhr Ende Übergabezeremonie11:40 Uhr Abpullen des ehemaligen Kommandeurs12:00 Uhr Ende MedienterminAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 14. November 2024, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum der Marine per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressstelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5906950