Die Cancom SE-Aktie erlebte am Dienstag einen drastischen Einbruch von über 16 Prozent, was den tiefsten Stand seit Anfang 2017 markiert. Diese Entwicklung folgt auf eine Gewinnwarnung des IT-Dienstleisters, die zwar nicht gänzlich unerwartet kam, aber in ihrem Ausmaß überraschte. Der Aktienkurs fiel auf 21,92 Euro, was einem Jahresverlust von etwa 28 Prozent entspricht - ähnlich dem Wertverlust des Konkurrenten Bechtle.

Herausforderndes Marktumfeld belastet Geschäft

Das schwache Wirtschaftsumfeld und Unsicherheiten im öffentlichen Sektor belasten Cancoms Geschäftsaussichten erheblich. Traditionell erwirtschaftet das Unternehmen einen bedeutenden Teil seiner Umsätze zum Jahresende aus Aufträgen der öffentlichen Hand sowie kleiner und mittlerer Unternehmen. Diese Einnahmen sind jedoch derzeit ungewiss. Im dritten Quartal 2024 konnte Cancom zwar dank Akquisitionen ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnen, die Gewinnentwicklung blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Analysten haben bereits begonnen, ihre Schätzungen und Kursziele anzupassen, was die Unsicherheit am Markt weiter verstärkt.

