Die CANCOM Gruppe, ein führender Anbieter im Bereich digitale Businesslösungen, bestätigt ihre angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und zeigt solide Ergebnisse in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Mit einem leichten Umsatzanstieg im dritten Quartal und einem stabilen Cashflow beweist CANCOM, dass das Unternehmen seine Position als Digitalisierungsberater für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber festigen kann. Stabile Geschäftsentwicklung in schwierigem Umfeld Die Umsatzentwicklung der CANCOM Gruppe zeigt im dritten Quartal 2024 ein leichtes Plus auf €422,6 Millionen (Vorjahr: €415,8 ...

