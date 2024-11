Petah Tiqwa, Israel (ots/PRNewswire) -Zu den neuen Funktionen gehören eine benutzerfreundliche Oberfläche, Multi-Agent-Funktionen, KI-Messaging-Optimierung und verbesserte Analysen für datengesteuerte KampagnenMessageWhiz by MMDSmart, eine führende Plattform für Messaging-Lösungen für Unternehmen, freut sich, die Veröffentlichung seines neu gestalteten Portals bekannt zu geben. Dieses mit Spannung erwartete Update bietet eine Reihe neuer Funktionen, die das Benutzererlebnis optimieren und das Kampagnenmanagement verbessern sollen, sodass es für Unternehmen einfacher denn je wird, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten.Diese neue Version des beliebten Portals MessageWhiz (https://messagewhiz.com/) bietet eine überarbeitete, benutzerfreundliche Oberfläche, die die Erstellung und Verwaltung von Messaging-Kampagnen vereinfacht. Das Update beinhaltet einen dreistufigen Nachrichtenerstellungsprozess, der es Nutzern erleichtert, gezielte Nachrichten zu verfassen und zu versenden. Mit den erweiterten generativen KI-Funktionen zur Optimierung von Nachrichten und fortschrittlichen Analysen können Unternehmen ihre Kommunikationsstrategien jetzt noch präziser optimieren."Wir sind immer bestrebt, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, intelligentere und effizientere Messaging-Kampagnen durchzuführen", sagt Arie Frenklakh, CEO von MMDSmart. "Wir haben unseren Nutzern genau zugehört und uns darauf konzentriert, mehr Funktionen zur Verbesserung ihrer Arbeitsabläufe bereitzustellen. Mit der sorgfältig gestalteten Benutzeroberfläche, den zusätzlichen KI-Tools zur Optimierung von Kampagnen, den erweiterten Analysen und der Multi-Agent-Funktionalität ist diese Version ein großer Schritt nach vorn, um Unternehmen dabei zu helfen, die Wirkung ihrer Messaging-Maßnahmen zu maximieren."Eines der herausragenden Merkmale des neuen Portals ist die Multi-Agenten-Fähigkeit, die eine nahtlose Zusammenarbeit von Teams auf der Plattform ermöglicht. Dies ist vorteilhaft für Unternehmen, die 2-Wege-Messaging-Kampagnen oder mehrere Agenten verwalten, die ihre Einsätze koordinieren müssen. Indem mehrere Agenten auf dieselben 2-Wege-Gespräche zugreifen und daran arbeiten können, erreichen Unternehmen eine größere Effizienz und Konsistenz in ihrer Kundenkommunikation.Das aktualisierte Analyse-Dashboard bietet tiefere Einblicke in die Kampagnenleistung und liefert Unternehmen verwertbare Daten zur Verfeinerung ihrer Messaging-Strategien. Die Benutzer können wichtige Leistungskennzahlen aufschlüsseln, Trends erkennen und fundierte Entscheidungen zur Optimierung künftiger Kampagnen treffen.Zusätzlich zu den neuen Funktionen legt das aktualisierte MessageWhiz-Portal den Schwerpunkt auf Sicherheit und Zuverlässigkeit, sodass sich Unternehmen darauf verlassen können, dass die Plattform Nachrichten schnell und sicher in alle Welt liefert.Die neue Version ist ab sofort verfügbar und MessageWhiz-Benutzer können die Vorteile dieser Verbesserungen sofort nutzen. Ganz gleich, ob es sich um die Erstellung einer einfachen SMS oder die Orchestrierung einer Multi-Channel-Kampagne handelt, das aktualisierte Portal bietet die erforderlichen Tools, um erfolgreiche Messaging-Strategien mühelos umzusetzen.Weitere Informationen darüber, wie MessageWhiz Ihre Messaging-Kampagnen verbessern kann, finden Sie unterMessageWhiz.com (https://messagewhiz.com/).View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/messagewhiz-fuhrt-webportal-der-nachsten-generation-ein-und-maximiert-benutzerfreundlichkeit-und-messaging-effizienz-302302381.htmlPressekontakt:ira@mmdsmart.com,+97254480247Original-Content von: MMDSmart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177384/5907015