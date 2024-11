Leipzig (ots) -Im November lädt der MDR sein Publikum zu einem besonderen Reiseerlebnis ein. Am 16. November, ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen, geht es los mit dem "Großen Fernweh-Abend": Thomas Junker, Julia Finkernagel und Thorsten Kutschke berichten live im TV von ihren atemberaubenden Reisen, extremen Abenteuern und spannenden Begegnungen. Zur Weiterreise lädt die sechsteilige Reisereportage "Thomas Junker unterwegs - Zu den Himmelsbergen" ein - ab 15. November in der ARD Mediathek sowie vom 18. bis 23. November, jeweils ab 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen. Zusätzlich bringt die neue Podcast-Reihe "Ostwärts" ab 15. November Julia Finkernagels Reisegeschichten in die ARD Audiothek und überall dorthin, wo es Podcasts gibt: Mit Co-Host Niko Golsch geht es auf eine akustische Reise in den Osten Europas und Asiens, vom Kaukasus bis zur Mongolei.Er bringt die bekanntesten Reisejournalisten und Abenteurer Mitteldeutschlands erstmals in einem TV-Studio zusammen: "Der große Fernweh-Abend". Thomas Junker, Julia Finkernagel und Thorsten Kutschke erzählen live von Bergabenteuern und Dschungelexpeditionen. Von den schönsten Stränden und staubigsten Wüsten, von schier unbezwingbaren Bergen, traumhaften Landschaften und verrückten oder lebensgefährlichen Begegnungen. Und sie erzählen von all den beindruckenden Menschen, die sie auf ihren vielen Reisen getroffen haben - in der Mongolei oder den Masuren, am Baikalsee oder in Bhutan, in der Savanne oder der Südsee.So entsteht ein gemütliches Fernweh-Biwak, in das sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren Fragen einmischen können - live via WhatsApp an 0151/53 85 11 34 oder im Chat im ARD Reisen Youtube-Kanal (http://www.youtube.com/@ARDReisen).Durch den Abend führt Moderatorin Anja Koebel."Thomas Junker unterwegs - Zu den Himmelsbergen"Wer nach dem "Fernweh-Abend" immer noch Fernweh hat, den entführt Thomas Junker vom 18. bis 23. November, jeweils um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen, zu Plätzen, die den Menschen in Griechenland, Bhutan, Nepal sowie Kirgistan in vielerlei Hinsicht als himmlische Orte dienen. Die sechsteilige Reisereportage "Thomas Junker unterwegs - Zu den Himmelsbergen" führt durch grandiose Landschaften und dieses Mal zu Menschen, die zumeist in extrem abgeschiedenen Regionen leben.Zu sehen ist die Reisereportage bereits ab 15. November hier (https://www.ardmediathek.de/) und anschließend vom 18. bis 23. November, jeweils ab 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen."Ostwärts"-PodcastAnknüpfend an den Erfolg der MDR-TV-Reihe "Ostwärts" sowie den dazugehörigen Büchern von Julia Finkernagel, werden die Geschichten und Erlebnisse der Reihe nun im Podcast weitererzählt. Gemeinsam mit Co-Host Niko Golsch und mit Original-Sounds aus ihren Reportagen lässt Julia ihre Reiseerinnerungen an die Länder Georgien, Mongolei, Estland und Asuren wiederaufleben und nimmt das Publikum hautnah mit auf eine Reise in den Osten Europas und Asiens. Die vierteilige Reihe startet am 15. November in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Anschließend gibt es alle 14 Tage eine neue Folge über das Reisen, die Kultur und Entdeckungen im Osten Europas und Asiens.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5907033