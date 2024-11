München (ots) -Eine bunte Mischung aus Schauspielern, Comedians, Musikern und Sportlern tritt in dieser Woche zu fünf fröhlichen Raterunden im "Wer weiß denn sowas?"- Studio an. Moderator Kai Pflaume und seine Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton erwarten gespannt die prominenten Gäste zur Jagd nach den richtigen Antworten auf überraschende Quizfragen wie diese:Aufgegebenes Fluggepäck, das mit Aufklebern oder Bändern markiert ist, ...?a) kann die Sortieranlagen stören und den Betriebsablauf verzögernb) gilt ab Anfang 2025 automatisch als teureres Sondergepäckc) wird bei der Gepäckausgabe als letzte Kategorie aufs Band gelegtFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Schauspieler-Duell: Ob Klamauk oder Ernst - Heino Ferch kann beides. Gerade spielt er in der neuen ARD-Sketch-Comedy "Smeilingen" mit viel Spaß einen überambitionierten Dorfpolizisten. Sein Quizgegner ist Schauspielkollege Jürgen Vogel, der aktuell in der Thriller-Serie "Informant - Angst über der Stadt" zu sehen ist.· Comedienne-Duell: Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken fühlen sich wie "1a B-Ware". In ihrem gleichnamigen Podcast reden die beiden Ruhrpottperlen über (Anti-) Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung und testen, wie man sein Leben vielleicht doch noch ein kleines bisschen besser machen kann. Dazu zählt sicher auch eine lustige Wettrate-Runde.· Musiker-Duell: Ulla Meinecke ist eine Meisterin der poetischen, deutschsprachigen Songs und hat weit mehr als eine Million Alben verkauft. Mit "Songs & Geschichten" begeistert sie bei Live-Auftritten ihre Fans. Im Rateduell trifft sie auf Pascal "Bocki" Bock, den Sänger der Bitterfelder Band "Goitzsche Front".· Turner-Duell: Nach einer Verletzung stand die Olympia-Teilnahme 2024 für den Barren-Weltmeister Lukas Dauser kurz vor dem Aus. Doch mit Hilfe seines Idols Fabian Hambüchen klappte es: Der Goldmedaillengewinner von Rio 2016 schickte Dauser seine alten Armschoner. Damit ausgestattet, erturnte dieser sich einen unerwartet guten siebten Platz. Nun spielen die beiden Ausnahmeturner bei "Wer weiß denn sowas?" um den Platz auf dem Siegertreppchen.· Berg-Duell: Die bereits 18. Staffel der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" wurde gerade erst abgedreht. Im neuen Jahr können sich die Fans von Hans Sigl, alias Dr. Martin Gruber und Dr. Kahnweiler (Mark Keller), auf neue Geschichten aus den Alpen freuen. Doch zuvor treten die beiden Schauspieler gegeneinander zum zünftigen Gipfelsturm beim Wettraten an.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 25. November Heino Ferch | Jürgen VogelDienstag, 26. November Luisa Charlotte Schulz | Sandra SprünkenMittwoch, 27. November Ulla Meinecke | Pascal BockDonnerstag, 28. November Lukas Dauser | Fabian HambüchenFreitag, 29. November Hans Sigl | Mark KellerHätten Sie gewusst, dass ...Fluggepäck, das mit Aufklebern oder Bändern markiert ist, die Sortieranlagen stören und den Betriebsablauf verzögern kann?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C02%7Cagnes.toellner%40ard.de%7C735ff3bcaaca45e2515b08dcf41f592e%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638653662688214203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FOv%2BvIEciWe1y8fdPPzbHLVpJaYa4P9eNI8bQSLTHMQ%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. 