Erfurt (ots) -Im Rahmen einer Live-Show voller Musik, Stars und jeder Menge guter Laune werden die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen "KiKA Award" (KiKA/ARD/ZDF) am 15. November 2024 um 19:30 Uhr bei KiKA geehrt.Ausgezeichnet werden Stars und Idole aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen sowie ein Engagement-Projekt, das sich für ein besseres Zusammenleben einsetzt. Mehrere KiKA-Formate übernehmen jeweils Projekt-Patenschaften in den sechs Preiskategorien. Die Moderatorinnen und Moderatoren der Patenformate sind am Abend des "KiKA Award" im November selbst Teil der Show.Wer für den "KiKA Award" nominiert wird, entscheidet das KiKA-Publikum selbst: Über kika.de konnten im ersten Schritt eigene Vorschläge aus dem deutschsprachigen Raum für folgende Kategorien eingereicht werden:- "Sport" - Patenschaft mit "Tigerenten Club" (SWR) und Moderator Johannes Zenglein- "Film" - Patenschaft mit "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) und Moderatorin Soraya Jamal- "Musik" - Patenschaft mit "Dein Song" (ZDF) und Moderator Luca Hänni- "Content Creator" - Patenschaft mit "KiKA LIVE" (KiKA) und Moderator Ben Blümel- "KiKA-Lieblingsmensch" - Presenterin ist Schauspielerin Mylee Sattler-Johnson (bekannt aus der KiKA-Sketch-Comedy "Moooment!")Für die Kategorie "Engagement" - Patenschaft mit "logo!" (ZDF) und Moderatorin Linda Fuhrich - konnten sich Mädchen und Jungen im Alter bis 18 Jahren mit ihren eigenen Projekten bewerben.Die drei Finalist*innen pro Kategorie, die schließlich in der Award-Show landen, werden in einem zweiten Schritt von der "KiKA Award"-Jury aus den Vorschlägen des Publikums und den Engagementbewerbungen ausgewählt. Die Jurybesteht aus 30 Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren- mit dabei die sechs Mitglieder des diesjährigen KiKA-Kinderredaktionsrates.Wer letztendlich den Award gewinnt, entscheidet sich in der großen Live-Show am 15. November.Kurz vor der Live-Show kann außerdem ein exklusiver Blick hinter die Kulissen geworfen werden. Unter dem Titel "KiKA Award - der Countdown" zeigt ein Backstage-Report am 15. November um 19:15 Uhr live auf kika.de spannende Einblicke rund um die Vorbereitungen zur Show.Im Anschluss an die Preisverleihung erwartet das Publikum ab 21:00 Uhr auf kika.de eine besondere Überraschung: In "KiKA Award 2024 - Das Live-Konzert" präsentiert Songwriter Malik Harris ein Konzert live aus dem "KiKA Award"-Bus. Bei KiKA zu sehen ist "KiKA Award 2024 - Das Live-Konzert" am 20. November um 20:35 Uhr.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD ist Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Dorothee Herrmann verantwortlich.