Kufstein (ots) -Der innovative Vollzeit-Bachelorstudiengang bietet Absolvent:innen des im Wintersemester 2025/26 startenden Studiengangs zahlreiche spannende Karrierechancen.Glaubt man der landläufigen Annahme, spielt der Mensch in einer zunehmend digitalisierten Welt eine immer geringere Rolle. Doch diese Annahme greift zu kurz: Trotz der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung bleibt der Mensch das Herzstück wirtschaftlicher Prozesse. "Unternehmen erkennen, dass Transformationen und Change-Prozesse nur dann nachhaltig und erfolgreich umgesetzt werden können, wenn das Verhalten und die Bedürfnisse von Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Führungskräften umfassend verstanden werden", erklärt Prof. (FH) Dr. Mario Situm, Studiengangsleiter des neuen Bachelorprogramms Wirtschaftspsychologie* an der FH Kufstein Tirol.Verbindung von Wirtschaft und Psychologie für die PraxisDer Studiengang kombiniert betriebswirtschaftliche Grundlagen mit psychologischer Expertise. Die Studierenden erwerben fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse und lernen zugleich, menschliches Verhalten zu analysieren und zu verstehen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Fachbereichen Arbeits- und Organisationspsychologie, Konsumentenpsychologie, Neuromarketing und Verhaltenspsychologie. "Diese Bereiche sind entscheidend, um die Dynamiken in Unternehmen und Märkten zu verstehen und ermöglichen den Studierenden, zukünftige Herausforderungen in den Bereichen Personalwesen, Marketing und Change-Management proaktiv zu bewältigen", so Situm.Im Studium wird großer Wert auf die Verbindung von Theorie und Praxis gelegt. Ein verpflichtendes Auslandssemester an einer der weltweit 225 Partneruniversitäten der FH Kufstein Tirol bietet internationale Erfahrungen, und sachverständige Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft bringen realitätsnahe Perspektiven ein. "Die Studierenden erwerben praxisnahes Wissen in neurowissenschaftlichen Techniken wie fMRT, EEG und Eye-Tracking, um Verbraucherverhalten zu analysieren und effektive Marketingstrategien zu entwickeln", betont Situm.Bei der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) und der Elektroenzephalografie (EEG) werden Gehirnaktivitäten gemessen. Das Eye-Tracking verfolgt die Augenbewegungen und bietet so Einblicke in Aufmerksamkeitsmuster und Entscheidungsprozesse. Auch die ethische Bewertung dieser Techniken und deren verantwortungsvolle Anwendung sind fest im Lehrplan verankert. In Praxisprojekten bearbeiten die Studierenden zudem reale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit Unternehmen.Karriereaussichten für Absolvent:innenDie Karriereaussichten für Absolvent:innen des Bachelorstudiengangs Wirtschaftspsychologie sind vielfältig. Sie können beispielsweise als Arbeitspsycholog:innen dazu beitragen, Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Motivation zu fördern und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu steigern. Im Change-Management unterstützen sie Organisationen dabei, Veränderungsprozesse erfolgreich zu gestalten und die Unternehmenskultur anzupassen.Weitere Tätigkeitsfelder sind das Personalmanagement und die Eignungsdiagnostik, wo sie bei der Auswahl geeigneter Mitarbeiter:innen und der Entwicklung von Trainings- und Entwicklungsprogrammen eine zentrale Rolle spielen. Im Bereich Marketing und Marktforschung warten Aufgaben als Analyst:innen, die Verbraucherverhalten erforschen und Marketingstrategien optimieren. Durch ihre interdisziplinären Fähigkeiten sind die Absolvent:innen zudem qualifiziert, als Coaches oder Führungskräfte Teams zu leiten und Unternehmen durch komplexe Veränderungsprozesse zu begleiten. Auch im Bereich der Verbraucherpsychologie eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, um Konsumentenverhalten zu analysieren und darauf basierend innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.*Start vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ AustriaLinks:- Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie (Vollzeit) (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftspsychologie-vz)Pressekontakt:FH Kufstein Tirol Bildungs GmbHLisa Berke, MScTelefon: Tel. + 43 5372 71819 109E-Mail: lisa.berke@fh-kufstein.ac.atWebsite: https://www.fh-kufstein.ac.at/Original-Content von: Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120325/5907094