Die Roche-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Rückgang an der SIX Swiss Exchange. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche gibt es positive Nachrichten für das Unternehmen. Roche hat eine strategische Partnerschaft mit Flare Therapeutics geschlossen, um neue Krebsmedikamente zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, bisher nicht behandelbare Transkriptionsfaktoren in der Onkologie anzugehen. Flare Therapeutics erhält eine Vorauszahlung von 70 Millionen Dollar und könnte bei Erfolg Meilensteinzahlungen von über 1,8 Milliarden Dollar sowie Lizenzgebühren erhalten.

Ausblick für Investoren

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 9,82 CHF pro Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Roche-Aktie liegt bei 271,88 CHF, was ein gewisses Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs andeutet. Die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 30. Januar 2025 veröffentlicht, wobei Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 18,49 CHF je Aktie erwarten.

