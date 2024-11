Anzeige / Werbung

Walt Disney Aktie: Kurssprung nach starken Zahlen. Beginn eines längeren Aufwärtstrends?

Die Walt Disney Company wurde bereits vor über 100 Jahren, genau genommen im Jahr 1923, von Walt und Roy Disney gegründet. Das Geschäft begann als kleines Animationsstudio und entwickelte sich zu einem der größten und einflussreichsten Unterhaltungsunternehmen der Welt.

Zusammengefasst blickt Disney in eine Zukunft, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen bietet. Dank seines ikonischen Markenimages, seiner umfassenden Content-Bibliothek und seiner Innovationskraft ist das Unternehmen gut positioniert, um seine führende Rolle in der Unterhaltungsindustrie weiter auszubauen und sich den Anforderungen eines sich wandelnden Marktes anzupassen. Der ehemalige CEO Bob Iger führt das Unternehmen nun wieder an und kommt mit der Restrukturierung gut voran, wie die aktuellen Quartalszahlen unterstreichen.

