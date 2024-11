Funchal (ots) -Schmerzen, die immer schlimmer werden - wer Arthrose hat, weiß, dass die Gelenkknorpel in der Medizin als nicht regenerationsfähig gelten und am Ende vielleicht ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk steht. Doch ist das wirklich der einzige Ausweg oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, Arthrose zu heilen?Wenn sich der Knorpel, der die Gelenke schützt, abnutzt und Knochen auf Knochen reibt, führt das zu Schmerzen und einer zunehmenden Bewegungsunfähigkeit. Arthrose ist eine Volkskrankheit, von der vor allem ältere Menschen, Übergewichtige, Sportler und Berufsgruppen mit schwerer körperlicher Arbeit betroffen sind. Die Behandlungsmethoden bestanden bisher darin, die Symptome zu lindern, indem ein schmerz- und entzündungshemmendes Medikament verschrieben oder Kortison gespritzt wurde. In schweren Fällen blieb nur die Möglichkeit, das Knie- oder Hüftgelenk durch eine Prothese zu ersetzen. "Wir wissen heute, dass die Entzündungsprozesse, die für die Entstehung einer Arthrose verantwortlich sind, effektiv bekämpft werden können, sodass die Schmerzen allmählich abnehmen und die Patienten Schritt für Schritt ihre Gelenkbeweglichkeit zurückerlangen", sagt Sportwissenschaftler, Biologe und Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil. "Dabei sorgt der Körper selbst für die Regeneration der Knorpel, was zu einer dauerhaften Ausheilung der Arthrose führt.""Ich habe bereits vor längerer Zeit gesehen, dass sich Gelenkknorpel aus eigener Kraft regenerieren und die gängige These der Medizin somit nicht stimmen konnte. Ich wusste aber nicht, was diesen Prozess auslöst und wie er sich steuern lässt", fügt Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil hinzu. "Durch unsere Forschung haben wir mittlerweile herausgefunden, welchen Schalter wir umlegen müssen, um die körpereigene Knorpelregeneration in Gang zu setzen." Der Sportwissenschaftler und Biologe war viele Jahre als Berater für die Handballnationalmannschaft und den Fußballbundesligisten Hoffenheim tätig. Er schreibt regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften und hat 14 Bücher zu Gesundheitsthemen verfasst. In seinem neuen Buch "Arthrose endlich heilen" beschreibt der SPIEGEL-Bestsellerautor seine inzwischen international anerkannte Strategie zur vollständigen Ausheilung der Krankheit. Im folgenden Ratgeber erklärt Dr. Wolfgang Feil die Grundzüge seiner Methode.Aktivieren der Selbstheilungskräfte: Die 4 Schlüssel zur Regeneration bei ArthroseEs gibt spezielle Knorpelregenerationszellen im Gelenk, die sich M2-Makrophagen nennen. Diese Schlüsselzellen des Immunsystems sorgen für einen effektiven Rückgang von Entzündungen und unterstützen den nachhaltigen Aufbau des neuen Knorpels. Um sie zu aktivieren, benötigt es eine Strategie, die aus vier Bausteinen besteht: entzündungshemmende Ernährung, Bewegung mit doppelter Gelenkaktivierung, Stärkung der psychischen Gesundheit und unterstützende Nährstoffgaben. Da es bei einer Arthrose zu extremen Entzündungsprozessen im Gelenk kommt, ist für die Heilung entscheidend, dass alle vier Bausteine ihren Beitrag zur Aktivierung der M2-Makrophagen leisten. Es genügt also nicht, wenn sich der Patient etwa darauf beschränkt, seine Ernährung umzustellen. Die Methode, die zur vollständigen Heilung der Arthrose führt, beruht auf der gegenseitigen Stärkung der einzelnen Bausteine. Dabei geht es letztlich um eine Strategie, mit der die Selbstheilungskräfte des Körpers freigesetzt werden.1. Entzündungshemmende ErnährungUm die Knorpelregeneration anzuregen, ist zunächst eine Ernährung notwendig, die entzündungssenkend wirkt. Ein ideales Umfeld für die M2-Makrophagen besteht dann, wenn das Essen viele Omega-3-Fettsäuren und wenige verarbeitete Kohlenhydrate enthält. Dabei gibt es eine große Auswahl an Lebensmitteln, die sich als zweckmäßig erwiesen haben: Während beim Obst Pflaumen und Granatäpfel besonders zu empfehlen sind, stehen beim Gemüse Artischocken und schwarzer Rettich ganz oben auf der Liste. Ergänzt wird die Ernährung durch Kräuter wie Salbei, Rosmarin und Thymian und Gewürze wie Ingwer, Kurkuma, Zimt und Gewürznelken. Auch auf Schokolade muss nicht verzichtet werden, wobei jedoch gilt: je höher der Kakaoanteil, desto besser. Mindestens 70 % Kakao-Anteile in der Schokolade sollten es sein. Wer beim Einkauf auf Bio-Qualität achtet, wird die Wirkung noch verstärken.2. Bewegung mit doppelter GelenkaktivierungBeim zweiten Baustein handelt es sich um körperliche Aktivitäten, mit denen sich die Knorpelregeneration in zweifacher Weise vorantreiben lässt. Spezielle Übungen verbessern zum einen die Durchblutung und aktivieren zum anderen die heilungsfördernden M2-Makrophagen. Es wurden zahlreiche solcher Übungen entwickelt, die sich für Arthrosen im Hüftgelenk, in den Knien, der Wirbelsäule oder den Handgelenken eignen. Sie sind so angelegt, dass sie sich leicht ausführen lassen und keinen Patienten überfordern.3. Stärkung der psychischen GesundheitFür einen erfolgreichen Heilungsprozess ist zudem die Stärkung der psychischen Gesundheit wichtig. Dafür sind beispielsweise Meditationen geeignet, die Beruhigung und Kontrolle ermöglichen. Es geht um positive Erwartungen, positive Überzeugungen und Stimmungen, um Freude und Lachen. Der wissenschaftliche Hintergrund ist dabei, dass Stoffe wie Serotonin, Dopamin, Acetylcholin und Oxytocin ausgeschüttet werden, die das Wohlbefinden steigern, wichtige Körpervorgänge regulieren und für Entspannung und Selbstvertrauen sorgen. Mit einer starken psychischen Gesundheit lassen sich die Selbstheilungskräfte leichter in Gang bringen.4. Unterstützende NährstoffgabenDer vierte Baustein umfasst spezifische Vitamine und Mineralien, die den Aufbau von M2-Makrophagen unterstützen und damit die Knorpelregeneration gezielt fördern. In Kombination mit den anderen Bausteinen bewirken die Nährstoffgaben, dass ein entzündungsfreies Milieu entsteht, das einen nachhaltigen Heilungsprozess begünstigt. Wer die Strategie konsequent umsetzt und alle Bausteine fest in seinen Alltag integriert, hat gute Chancen, die Arthrose dauerhaft zu überwinden.Spürbare Schmerzreduktion in nur wenigen WochenEine deutliche Schmerzreduktion setzt gewöhnlich bereits nach ein bis zwei Wochen ein, wobei Patienten, die sich im Endstadium der Krankheit, also Arthrose Stadium IV, befinden, eher mit vier bis sechs Wochen rechnen sollten. Die vollständige Ausheilung dauert dann je nach Art der Arthrose in der Regel neun bis zwölf Monate. "Wir müssen bedenken, dass die Entzündungsreaktion, die zu Arthrose führt, meist schon vor vier, sechs oder sogar zehn Jahren begann und der Knorpel über einen langen Zeitraum hinweg abgebaut wurde. Wenn sich die Heilung somit nicht über Nacht einstellt, merken die Betroffenen gewiss, dass es Monat für Monat besser wird", so Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil abschließend.Sie leiden unter Arthrose und fragen sich, ob eine dauerhafte Heilung der Krankheit möglich ist? Die Antwort ist: Ja! Lesen Sie jetzt den SPIEGEL-Bestseller "Arthrose endlich heilen (https://www.dr-feil.com/gu-arthrose)", in dem der Biologe und Sportwissenschaftler Dr. Wolfgang Feil seine bahnbrechende Dr.-Feil-Strategie umfassend beschreibt und erfahren Sie mehr!Pressekontakt:Forschungsgruppe Dr. FeilDr. Wolfgang FeilRua do Balancal 149060-414 FunchalE-Mail: info@dr-feil.comWebsite: https://www.dr-feil.com/Original-Content von: Forschungsgruppe Dr. Feil, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176079/5907119