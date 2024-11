ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 25 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Calvet wertete am Montagabend turnusmäßig wieder die Zahlen zu App-Nutzungen und Downloads sowie die Preise der Onlineapotheken auf dem deutschen Markt aus. Aktuelle Daten zeigten weitere Preisinvestitionen von Redcare und weniger solcher Maßnahmen bei DocMorris, so Calvet. Bei den Schweizern gebe es obendrein geringere App-Aktivität. Insgesamt würden sie von Redcare weiter abgehängt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 18:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0042615283