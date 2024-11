NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mobilfunkanbieter sei dafür verantwortlich, dass der Mutterkonzern United Internet im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Analyst Andrew Lee am Dienstagmorgen. Der Experte verwies auf ein gesenktes Ziel für den Service-Umsatz von 1&1./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 08:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005545503