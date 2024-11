Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Fondsbranche verwaltet für Anleger in Deutschland ein Rekordvermögen von 4.413 Milliarden Euro per Ende September, so die Experten von BVI.Das sei ein Zuwachs von über 6 Prozent seit Jahresanfang (4.149 Milliarden Euro). Der Großteil würde mit 2.183 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds für institutionelle Anleger entfallen. Hierzu würden vor allem Altersvorsorgeeinrichtungen (768 Milliarden Euro) und Versicherer (536 Milliarden Euro) gehören. In offenen Publikumsfonds würden die Fondsgesellschaften 1.524 Milliarden Euro verwalten, in Mandaten 645 Milliarden Euro und in geschlossenen Fonds 61 Milliarden Euro. ...

