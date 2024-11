Die Berichtssaison in den USA ist weiter in vollem Gange. Mit Home Depot hat nun auch die größte Baumarktkette der Welt ihre Zahlen veröffentlicht - und mit diesen die Erwartungen übertroffen. Zudem hat der US-Konzern die eigene Prognose für das Gesamtjahr erhöht.Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot wird für das laufende Geschäftsjahr etwas zuversichtlicher. Das dritte Quartal habe die eigenen Erwartungen übertroffen, teilte Unternehmenschef Ted Decker am Dienstag mit. Mit der Normalisierung ...

