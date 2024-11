Baden-Baden (ots) -Drei außergewöhnliche Filme von Nachwuchsfilmer:innen ab 7. November 2024 im SWR und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/tv-programm/66f2b3c3b33e3e99ef6446ca)Die 24. Staffel der Reihe "Junger Dokumentarfilm" ist vom 7. bis 22. November 2024 im SWR sowie ab jeweiligem Ausstrahlungstag in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/tv-programm/66f2b3c3b33e3e99ef6446ca) zu sehen. Die Filme von Diplomand:innen und Absolvent:innen der Filmakademie Baden-Württemberg entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Redaktion Dokumentarfilm des SWR und werden finanziell gefördert vom SWR und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. Die jungen Protagonist:innen der diesjährigen Staffel sehen sich - jede/r auf seine/ihre Art - mit völlig unterschiedlichen Krisen konfrontiert. Ob Klimawandel, sinnentleerte Glücksverheißungen oder die eigene Gesundheit, sie suchen und finden Wege aus der Krise oder verlieren sich in ihr."Goldhammer" am 7. November, 23:35 Uhr im SWRDer Film erzählt die Geschichte von Marcel Goldammer, der sich jederzeit chamäleonartig zu verwandeln scheint. Marcels Hang zur Selbstinszenierung eröffnet ein Spiel mit den Möglichkeiten, auf mikroskopischer Ebene verhandelt der Film so die großen Sinnfragen nach Identität, Zugehörigkeit und individueller Freiheit, die in der gesamten westlichen Welt immer deutlicher gestellt werden. Diplomfilm; Regie: André Krümmel und Pablo Ben Yakov; Produktion: Fruitmarket, Köln, CORSO Film, Köln und Glotzenoff, Leipzig"Stille ist ein schönes Geräusch" am 14. November, 23:35 Uhr im SWRDer Dokumentarfilm taucht in die Welten von sechs gehörlosen Protagonist:innen ein und zeigt ihre individuellen Perspektiven, mit der Taubheit umzugehen: Cochlea-Implantat (CI), oder Gebärdensprache, über die sie sich genauso ausdrücken und entfalten können?Ein bildgewaltiger Film, der den Zuschauer auf poetische und einfühlsame Weise in die komplexe Welt der Gehörlosen führt und dabei bewusst beide Welten anspricht.Abschlussfilm; Regie: Nathalie Lamb; Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg"Yumi - Der Südpazifik im globalen Klimakampf" am 22. November, 23:35 Uhr im SWR"Yumi" erzählt die inspirierende Geschichte von Jurastudierenden wie Solomon (27), Vishal (26) und Romabeth (26), die sich als Teil einer Bewegung von der Universität des Südpazifiks aufmachen, um über die Vereinten Nationen den Klimawandel vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen. Diplomfilm; Regie: Felix Golenko; Produktion: Mark SzilágyiAlle Filme sind ab Erstausstrahlung für 90 Tage in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/tv-programm/66f2b3c3b33e3e99ef6446ca) zu sehen.Informationen und kostenloses Bildmaterial unter: http://swr.li/junger-dokumentarfilm-2024Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, daniela.kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5907137