Die führende Plattform für Intelligent Content Management (ICM) Box, Inc. (NYSE:BOX) kündigte heute eine Reihe neuer KI-basierter Innovationen an, die die Art und Weise, wie Unternehmen Inhalte verwalten, revolutionieren werden. Dazu gehören Box AI Studio, mit dem Unternehmen leistungsstarke Box AI-Agenten erstellen und bereitstellen können, die speziell auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Mit Box Apps können Unternehmen Anwendungen für kritische Geschäftsprozesse wie Vertragsmanagement, Rechnungsverarbeitung, Einarbeitung von Mitarbeitenden und vieles mehr einfacher denn je erstellen. Box hat außerdem mit Enterprise Advanced ein neues Angebot eingeführt, das die gesamte Leistungsfähigkeit der intelligenten Content-Management-Plattform von Box in einem einzigen Angebot vereint.

"90 Prozent der Daten in einem Unternehmen sind unstrukturiert und der Großteil davon sind Inhalte. Innovationen im Bereich LLM ermöglichen uns, diese Daten einfacher zu strukturieren, sie aus Datensilos zu befreien und sie mit Geschäftsprozessen zu verknüpfen", sagt Aaron Levie, Mitgründer und CEO von Box. "Mit dem Intelligent Content Management von Box ändert sich das. Zum ersten Mal können Unternehmen jeder Größe den vollen Wert ihrer Inhalte ausschöpfen und die Daten in ihren Dateien nutzen, um Innovationen voranzutreiben, Prozesse zu automatisieren und ihre wichtigsten Informationen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Systeme zu sichern."

"Box erweitert seine Intelligent Content Management-Plattform kontinuierlich mit innovativen Funktionen, die den Lebenszyklus von Inhalten unterstützen. Darunter sind seit kurzem auch Metadatenmanagement und generative KI, mit denen Anwender:innen aus unstrukturierten Daten zusätzlichen Geschäftswert generieren können", kommentiert Holly Muscolino, Group Vice President bei IDC Workplace Solutions. "Die Benutzerfreundlichkeit, die regionale Bereitstellung und die starken Sicherheitsfunktionen machen Box zu einer guten Option für Unternehmen jeder Größe, die eine moderne SaaS-Plattform für intelligente Cloud-Content-Services suchen."

Das Beste aus Inhalten herausholen mit Box AI Studio

Seit der Einführung von Box AI im Mai 2023 ist das Unternehmen führend im Bereich der künstlichen Intelligenz für Unternehmen. Box hat Box AI so konzipiert, dass es flexibel ist und die leistungsstärksten großen Sprachmodelle von heute sicher integriert, darunter Microsofts Azure OpenAI Service, AWS Bedrock, Claude via AWS und Google Clouds Vertex AI und weitere Modelle werden folgen.

Box AI Studio, das im Januar 2025 auf den Markt kommen soll, bietet Unternehmen noch mehr Anpassungsmöglichkeiten und Kontrolle darüber, wie sie KI auf ihre Inhalte anwenden. Mit AI Studio können Administrator:innen ihr bevorzugtes KI-Modell aus der Liste der vertrauenswürdigen Anbieter von Box auswählen. So können sie maßgeschneiderte Box-KI-Agenten mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen und Parametern erstellen, die ihren spezifischen Branchenanforderungen und Arbeitsabläufen entsprechen ohne Programmierkenntnisse. Diese Flexibilität ist einzigartig bei Box und ermöglicht es Unternehmen, KI-Modelle verschiedener KI-Anbieter zu kombinieren und spezialisierte KI-Agenten einzusetzen. Diese sind auf die individuellen Anforderungen ihrer Anwendungsfälle zugeschnitten und dabei sicher integriert sowie mit entsprechenden Berechtigungen versehen.

Mit Box AI Studio können Administrator:innen:

leistungsstarke Box AI-Agenten erstellen, testen und bereitstellen , um Arbeitsabläufe im Unternehmen zu optimieren;

, um Arbeitsabläufe im Unternehmen zu optimieren; nahtlos zwischen verschiedenen hochmodernen KI-Modellen über ein einfaches Dropdown-Menü wechseln;

zwischen verschiedenen hochmodernen KI-Modellen über ein einfaches Dropdown-Menü wechseln; benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen entwickeln , um die Leistung für bestimmte Aufgaben oder Abteilungen zu verbessern;

, um die Leistung für bestimmte Aufgaben oder Abteilungen zu verbessern; modellbasierte, datengetriebene Entscheidungen darüber fällen, welche Modelle für verschiedene Anwendungsfälle am besten geeignet sind;

darüber fällen, welche Modelle für verschiedene Anwendungsfälle am besten geeignet sind; Berechtigungen und Zugriffskontrollen festlegen , um nahtlos zu verwalten, wer die intelligenten Lösungen in der Organisation nutzen und anpassen darf;

, um nahtlos zu verwalten, wer die intelligenten Lösungen in der Organisation nutzen und anpassen darf; mühelos Box AI Studio in Ihre bestehenden Technologie-Stacks und Arbeitsabläufe integrieren, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt.

Mit Box Apps Geschäftsprozesse unternehmensweit beschleunigen

Box Apps, heute in der Beta-Version verfügbar, ist eine Lösung ohne Programmieraufwand, mit der intelligente Anwendungen zur Verwaltung inhaltsbezogener Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen leichter als je zuvor erstellt werden können. Mit Box Apps können Benutzer:innen maßgeschneiderte Anwendungen mit leistungsstarken Dashboards, benutzerdefinierten Inhaltsansichten und integrierter Workflow-Automatisierung erstellen. Insbesondere ist Box Apps in der Lage, eine KI-gestützte Metadatenextraktion durchzuführen, welche die Automatisierung inhaltsbezogener Geschäftsprozesse in großem Maßstab revolutioniert.

Um Unternehmen bei der Entwicklung komplexer Workflow-Automatisierungslösungen zu unterstützen, hat Box außerdem zwei neue Funktionen eingeführt: Box Forms und Box Doc Gen, die ab heute als Beta-Version verfügbar sind. Mit Box Forms können Nutzer:innen problemlos ansprechende Web- und Mobilformulare entwerfen und veröffentlichen. Box Doc Gen hingegen erstellt automatisch benutzerdefinierte Dokumente in Box, indem Daten aus Box Forms, Anwendungen von Drittanbietern, benutzerdefinierten Anwendungen und Metadaten abgerufen werden. Zusammen mit Box Apps, Box Relay und Box Sign erkennen Kund:innen bereits den Wert einer leistungsstarken, integrierten Workflow-Automatisierungslösung innerhalb der Box-Plattform, während andere den Umstieg auf die Cloud mit Box und die Abschaltung veralteter ECM-Systeme vor Ort in Erwägung ziehen.

Verbesserte Sicherheit und Compliance

Box kündigte außerdem eine neue Suite mit erweiterten Funktionen für Datensicherheit und Compliance an, darunter Box Archive, das die langfristige Aufbewahrung von Inhalten vereinfacht, damit Unternehmen ihre rechtlichen und Compliance-Verpflichtungen erfüllen können, und Content Recovery, das Unternehmen dabei unterstützt, Inhalte nach Ransomware-Angriffen schnell und präzise wiederherzustellen und Tausende von Dateien innerhalb von Stunden statt Tagen wiederherzustellen.

Mit Box Archive, das ab Januar als Beta-Version verfügbar sein wird, können Administrator:innen

Sicherstellen , dass der Zugriff auf archivierte Inhalte kontrolliert wird, indem die Eigentumsrechte des Unternehmens gewahrt werden und diese Inhalte aus den Benutzerdateien und Suchergebnissen entfernt werden;

, dass der Zugriff auf archivierte Inhalte kontrolliert wird, indem die Eigentumsrechte des Unternehmens gewahrt werden und diese Inhalte aus den Benutzerdateien und Suchergebnissen entfernt werden; Sofortigen und ortsunabhängiger Zugriff auf archivierte Inhalte in Box erhalten, um Anwender:innen die gleiche Reaktionszeit wie bei aktiven Dateien zu bieten im Gegensatz zu Mitbewerbern, bei denen das Abrufen oder Wiederherstellen archivierter Daten Stunden oder sogar Tage dauern kann;

auf archivierte Inhalte in Box erhalten, um Anwender:innen die gleiche Reaktionszeit wie bei aktiven Dateien zu bieten im Gegensatz zu Mitbewerbern, bei denen das Abrufen oder Wiederherstellen archivierter Daten Stunden oder sogar Tage dauern kann; Kontrollen und Richtlinien mit einem umfassenden Content-Lifecycle-Management durchsetzen, das es Anwender:innen ermöglicht, Governance- und Compliance-Standards von der Erstellung bis zur Vernichtung mühelos einzuhalten und gleichzeitig die Aufbewahrungsanforderungen regulierter Branchen zu erfüllen;

mit einem umfassenden Content-Lifecycle-Management durchsetzen, das es Anwender:innen ermöglicht, Governance- und Compliance-Standards von der Erstellung bis zur Vernichtung mühelos einzuhalten und gleichzeitig die Aufbewahrungsanforderungen regulierter Branchen zu erfüllen; Gesetzliche Vorschriften einhalten durch den Einsatz von Box Zones und Box Archive zur Unterstützung der regionalen Speicheranforderungen eines Unternehmens, indem archivierte Inhalte in der geografischen Region ihrer Wahl gespeichert werden.

Ransomware ist nach wie vor die bevorzugte Angriffsmethode von Cyberkriminellen, um in Organisationen einzudringen und sie zu kompromittieren mit verheerenden Folgen. Jüngste Berichte zeigen, dass Ransomware-Angriffe 2023 um 62 Prozent zugenommen haben, was die wachsende Bedrohung für Unternehmen unterstreicht. Box Content Recovery bietet eine fortschrittliche Lösung zur Minderung der Auswirkungen von Ransomware, mit der Unternehmen betroffene Dateien schnell und präzise wiederherstellen können. Dies ist sowohl auf individueller als auch auf Massenbasis möglich, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Einführung von Enterprise Advanced

Box hat heute zudem den neuen Plan Enterprise Advanced vorgestellt, der es Kund:innen ermöglicht, die volle Leistungsfähigkeit der Intelligent Content Management-Plattform in einem Paket zu nutzen. Enterprise Advanced umfasst alle Funktionen des aktuellen Enterprise Plus-Pakets sowie die folgenden neuen intelligenten Content-Management-Funktionen, die heute auf der BoxWorks, dem Flagship Event von Box, vorgestellt wurden:

Box AI Studio

Box Apps

Box Forms

Box Doc Gen

Box Archive

500 GB Datei-Uploads

Verbesserte Entwickler-Tools und erweiterte API-Zuweisung

Der neue Enterprise Advanced-Tarif wird ab Januar verfügbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich Aussagen über Box AI Studio, Box Apps, Box Archive, Box Forms und Box Doc Gen, deren geplante Produkteinführung und Produktfunktionen sowie die Marktakzeptanz und die Vorteile einer solchen Produkteinführung und Produktfunktionen. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen: (1) nachteilige Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Marktbedingungen; (2) die Fähigkeit von Box, mit Drittanbietern zusammenzuarbeiten, um KI-Technologien in die intelligente Content-Management-Plattform von Box zu integrieren; (3) Verzögerungen oder Kürzungen bei den Ausgaben für Informationstechnologie; (4) das Risiko, dass Box-Kunden ihre Abonnements nicht verlängern, die Nutzung der Dienste von Box nicht ausweiten oder neue Produkte oder Funktionen, die von Box angeboten werden, nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht annehmen; (5) die Fähigkeit von Box, Produkteinführungen, Verbesserungen, neue Funktionen und Änderungen an seiner Plattform und seinen Diensten rechtzeitig und erfolgreich bereitzustellen; und (6) tatsächliche oder vermeintliche Sicherheitslücken in Box AI oder anderen Box-Diensten oder Verstöße gegen die Sicherheitskontrollen von Box. Alle nicht veröffentlichten Dienste oder Funktionen, die in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt werden, sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht zur Verfügung gestellt. Kunden, die Box-Produkte erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen. Weitere Informationen über potenzielle Faktoren, die die Finanzergebnisse von Box beeinflussen könnten, sind in den Berichten auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K sowie in anderen Dokumenten enthalten, die Box von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Diese Dokumente sind im Abschnitt "SEC Filings" auf der Investor-Relations-Website von Box unter www.box.com/investors verfügbar. Box übernimmt keinerlei Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung eintreten.

Über Box

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter von Intelligent Content Management (ICM), einer einzigartigen Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, kritische Inhalte zu sichern und Geschäftsprozesse mithilfe von KI für Unternehmen zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit führender globaler Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter box.com. Besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen.

