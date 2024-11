DJ MÄRKTE USA/Wall Street dürfte kurz durchatmen

DOW JONES--Die Rekordjagd an der Wall Street könnte am Dienstag eine Pause einlegen. Im Handel ist von leichten Gewinnmitnahmen nach den Allzeithochs der vorangegangenen Sitzungen die Rede, die durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten getrieben wurden. Der S&P-500 steuert auf den ersten Jahresgewinn von mehr als 20 Prozent seit 1998 zu. Diese Aufschläge wirkten geradezu wie ein Appell, auch einmal Gewinne einzustreichen, heißt es im Handel. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen.

An ein Ende der Rally glauben Marktteilnehmer kurzfristig noch nicht. Schon am Mittwoch könnten entsprechend günstig ausfallende Verbraucherpreise die Zinsdebatte wieder befeuern. Weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank könnten in den kommenden Monaten weitere Kaufargumente für Aktien liefern. "Vorerst bieten weder Zentralbanker, noch Energiepreise oder Anleihemärkte die üblichen Bremsen", blickt Marktstratege Louis Gave von Gavekal Research kurzfristig optimistisch voraus. Er räumt aber auch ein: "Das könnte nicht von Dauer sein."

Renditen und Dollar mit Trump weiter rauf

Am Rentenmarkt steigen die Renditen nach der Feiertagspause am Vortag. Investoren führen ihre Zinssenkungserwartungen auf die positiven Wirtschaftsaussichten nach der Trump-Wahl zurück, heißt es. Andere Stimmen sprechen von steigenden Inflationserwartungen, denn der zu erwartende Protektionismus von Trump dürfte die Preise nach oben treiben und vermutlich zu höheren Zinsen führen.

Von diesen Überlegungen profitiert der US-Dollar, der auf ein Viermonatshoch klettert. Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent. Laut UBS kann Trump mit einer Kongressmehrheit rechnen und so durchregieren. Dieser Umstand könne Aktien, Rentenrenditen und den Greenback stützen.

Steigende Marktzinsen und der feste Dollar belasten den Goldpreis. Die Feinunze nähert sich einem Achtwochentief. Der Trump-Sieg heize zudem die Risikoneigung an, was gegen das Edelmetall spreche, heißt es.

Die Ölpreise erholen sich ganz leicht, machen damit aber ihre jüngsten Abgaben nicht annähernd wett. Die unsichere Wirtschaftslage in China sogt weiterhin für Nachfragesorgen. Zudem dürfte Trump wieder verstärkt auf fossile Brennstoffe setzen. Womöglich führen die USA ihre Förderung weiter hoch unter Trump, heißt es.

Home Depot überzeugt

Home Depot steigen vorbörslich um 1,5 Prozent. Die Baumarktkette hat im dritten Quartal zwar weniger verdient, aber die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben. Bei Tesla (-2,1%) werden Gewinne eingestrichen - die Aktie des E-Autobauers hat seit der Trump-Wahl um rund 40 Prozent haussiert.

Shopify machen einen Satz um 17 Prozent nach oben. Der Webhändler übertraf im dritten Quartal die Markterwartungen und glänzt auch mit dem Ausblick. Live Nation Entertainment klettern um 5,7 Prozent, der Eintrittskarten- und Konzertvermarkter überraschte im dritten Quartal positiv. Auch Grab Holdings (+6,9%) schnitt besser als gedacht ab. Zeta Global büßen 4,7 Prozent ein nach höher als befürchtet ausgefallenen Verlusten.

