Aventus bleibt weiter auf Wachstumskurs und übernimmt die Safima Sotzek Assekuranz & Finanzmakler GmbH in Kassel, einem regional tätigen Maklerhaus für Industrie, Handel und Handwerk. Damit baut die Aventus Maklergruppe ihre Präsenz in Hessen aus. Die Aventus Maklergruppe hat den nächsten Zukauf verkündet: Die Safima Sotzek Assekuranz & Finanzmakler GmbH in Kassel gehört künftig zu Aventus. Mit der Transaktion stärkt die Maklergruppe ihre Position in Hessen und erweitert ihr Netzwerk um einen weiteren ...

