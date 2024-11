HR-Führungspersönlichkeit schließt sich Boomi an, um Talentstrategien durch Hyperwachstum voranzutreiben

Die Ernennung eines dynamischen COO signalisiert Boomis starkes Engagement für kontinuierliche operative Exzellenz bei Integration und Automatisierung

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute die Erweiterung seines Führungsteams um zwei erfahrene Führungskräfte bekannt. Die Ernennungen erfolgen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen, da es seine globale Expansion beschleunigt und weiterhin auf sein Engagement für operative Exzellenz und einen integrativen, leistungsstarken Arbeitsplatz baut.

Neuer Chief People Officer soll das Unternehmenswachstum vorantreiben

Francesca Molinari tritt mit sofortiger Wirkung als Chief People Officer (CPO) bei Boomi ein und bringt einen reichen Erfahrungsschatz in der strategischen Personalführung mit. In ihrer über zwei Jahrzehnte andauernden Karriere hatte Molinari leitende HR-Positionen in namhaften Organisationen inne und navigierte diese erfolgreich durch Phasen schnellen Wachstums, globaler Skalierung und öffentlicher Marktveränderungen.

"Molinari verfügt über umfassende Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Teams und ihr Engagement für die Förderung eines integrativen Arbeitsplatzes machen sie zur idealen Besetzung für Boomi", so Steve Lucas, CEO von Boomi. "Da wir weiterhin schnell innovieren und wachsen, wird ihre Führungsrolle entscheidend dazu beitragen, unsere Unternehmenskultur zu formen und sicherzustellen, dass wir unsere Position als bevorzugter Arbeitgeber beibehalten. Wir freuen uns sehr, sie in der Boomi-Familie willkommen zu heißen."

Molinari war zuletzt als unabhängige strategische HR-Beraterin tätig und arbeitete zuvor als Chief People Officer bei Maergo, nachdem sie bei Wheels Up tätig war, wo sie maßgeblich dazu beitrug, das Unternehmen durch den SPAC-Börsengang 2021 zu führen. Zu Beginn ihrer Karriere leitete sie die Personalabteilung für Geschäftspartner bei Adobes 2,44 Mrd. USD schwerem Geschäftsbereich Digital Experience und hatte leitende HR-Führungspositionen bei eBay, GE Capital und Macy's inne.

"Boomi ist nicht nur bestrebt, bei der Integration und Automatisierung eine Vorreiterrolle zu übernehmen, sondern legt auch großen Wert auf die Förderung seiner Mitarbeiter und seiner Unternehmenskultur", so Molinari. "Ich sehe ein enormes Potenzial, auf bestehenden Stärken aufzubauen und ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder gedeihen und zu unserer innovativen Mission beitragen kann. Ich freue mich darauf, mit einem unglaublichen Team zusammenzuarbeiten, während wir weltweit wachsen, unsere Teammitglieder dabei zu unterstützen, ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen, und unser Unternehmen zu neuen Höhen zu führen."

Erfahrener Chief Operating Officer soll für operative Exzellenz sorgen

Ab dem 4. Dezember wird Valerie Rainey als Chief Operating Officer (COO) zu Boomi stoßen. Mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen SaaS und Unternehmenstechnologie wird Rainey die Bereiche Kundenerfolg, professionelle Dienstleistungen, Support, Recht, IT und Sicherheit beaufsichtigen. Diese strategische Ergänzung steht im Einklang mit der Mission von Boomi, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz in allen Betriebsabläufen zu steigern.

"Raineys Erfahrung in den Bereichen Strategie, Unternehmensentwicklung, Partner-Ökosysteme, Fusionen und Übernahmen sowie in verschiedenen operativen Funktionen macht sie zur idealen Besetzung für diese Position", so Steve Lucas. "Ihre starke Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen und dem Aufbau leistungsstarker Teams wird von unschätzbarem Wert sein, wenn Boomi seinen Wachstumskurs fortsetzt."

"Ich freue mich darauf, bei Boomi mitzuwirken und zum anhaltenden Erfolg des Unternehmens beizutragen", sagte Rainey. "Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die operative Exzellenz voranzutreiben und die Mission des Unternehmens, unseren Kunden und Partnern hervorragende Ergebnisse zu liefern, weiter zu stärken."

Zuletzt war Rainey als Operating Partner bei K1 Investment Management tätig, nachdem sie als President von iCIMS strategische Wachstumsinitiativen geleitet hatte. Sie war außerdem als CFO für verschiedene Private-Equity- und börsennotierte Unternehmen tätig und begann ihre Karriere bei einer der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rainey ist Vorstandsmitglied bei Envoy Global und Susan G. Komen und wurde von NJBIZ und den Stevie Awards für ihre Führungsqualitäten ausgezeichnet.

Während Boomi weiter wächst und innovativ ist, unterstreicht die Aufnahme dieser erfahrenen Führungspersönlichkeiten das Engagement des Unternehmens, sein außergewöhnliches Führungsteam zu stärken. Unter der Leitung von Steve Lucas, der in nur anderthalb Jahren ein Führungsteam von Weltklasse aufgebaut hat, ist Boomi bestrebt, Spitzentalente anzuziehen. Diese strategischen Ernennungen kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens und stehen im Einklang mit Boomis Ambitionen für eine globale Expansion. Mit dem Fokus auf operative Exzellenz und der Förderung eines integrativen, leistungsstarken Arbeitsplatzes ist Boomi gut positioniert, um die Zukunft der intelligenten Integration und Automatisierung in der Branche anzuführen.

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit einem Kundenstamm von mehr als 20.000 Unternehmen weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere hier erwähnten Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

