Bremen (ots) -Seit 50 Jahren gibt es 3nach9 im deutschen Fernsehen. Damit ist sie die am längsten laufende Talksendung Deutschlands und gilt deshalb auch als "die Mutter aller Talkshows". Am Freitag, 15. November 2024, 22 Uhr feiern die Moderatoren Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo im NDR/Radio Bremen-Fernsehen, im hr und im WDR Fernsehen mit ganz besonderen Gästen ein halbes Jahrhundert deutsche Fernsehgeschichte!Sie ist "3nach9"-Moderatorin der ersten Stunde: Marianne Koch. Nach einer erfolgreichen Karriere als Schauspielerin ist sie acht Jahre lang gemeinsam unter anderem mit Wolfgang Menge und Gert von Paczensky Gastgeberin bei "3nach9". Sie begleitet aufgebrachte politische Diskussionen, interessante Debatten und zahlreiche prominente Gäste durch die Sendung, damals noch mit reichlich Zigarettenrauch im Studio. Langeweile scheint Marianne Koch nicht zu kennen, denn nebenbei promoviert sie in Medizin und gründet nach ihrer Zeit als Moderatorin eine eigene internistische Praxis. Heute, 50 Jahre nach der ersten "3nach9"-Sendung, ist die 93-Jährige wieder zu Gast an der Weser: Sie blickt zurück auf ihre Zeit in Bremen und erzählt, wie es ihr gelingt, auch in hohem Alter noch geistig fit und lebendig zu bleiben.Außerdem gratulieren die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, die Sängerin Sarah Connor, die Schauspielerin Iris Berben, der Autor und Schauspieler Joachim Meyerhoff sowie der 18-Jährige Lasse Stolley, der seit zwei Jahren seinen Wohnort in die Züge der Deutschen Bahn verlegt hat.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen, hr Fernsehen und WDR FernsehenDirekt im Anschluss im NDR/Radio Bremen-Fernsehen und in der ARD Mediathek:"50 Jahre 3nach9 - Die Mutter aller Talkshows feiert Geburtstag"In der 90-minütigen Sendung, die von Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo präsentiert wird, kommen erinnerungswürdige und unvergessene Momente zum Vorschein - einige davon haben sogar Fernsehgeschichte geschrieben.